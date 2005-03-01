تلاش كردهاي عراق براي ايجاد توافق ميان فراكسيون هاي پيروز انتخابات / كردها هيچ اعتراضي به نامزدي جعفري براي نخست وزيري ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات، كمال محي الدين عضو سياسي حزب اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني به الحيات گفت : هدف فراكسيون كردها درحال حاضرتلاش براي ايجاد توافق ميان فراكسيون هاي اصلي پيروز درانتخابات اخير است .



وي افزود: اين توافق ايده آل ترين فرمول براي جلوگيري از منزوي شدن يك گروه در حال حاضر است .



به گفته وي، توافق مطلوب ممكن است قوميتي يا طائفه اي باشد و كردها به ديكتاتوري اكثريت همانگونه نگاه مي كنند كه به ديكتاتوري اقليت نگاه مي كنند .



وي افزود: ائتلاف ها در حال حاضر چندان مهم نيست و اگر تلاش ها در ايجاد فرمول توافقي به موفقيت منجرنشود آنگاه بايد طوري ديگر عمل كرد.



محي الدين گفت : كميته مركزي كه از سوي فراكسيون كردها براي پيگيري اين موضوع تشكيل شد با شخصيت هاي مربوطه از جمله الياور و ابراهيم جعفري ديدارهايي برگزار كرده است .

به گفته وي، گفتگوها همچنان با همه جريان ها ادامه دارد.



اين عضو ائتلاف كردهاي عراق درباره نامزدي جعفري براي نخست وزيري دولت آينده تاكيد كرد: كردها هيچ اعتراض يا ملاحظه كاري نسبت به نامزدي ابراهيم جعفري براي نخست وزيري دولت آينده عراق ندارند و ارائه نامزد از سوي هر جريان عراقي را براي هر پستي كه مي خواهند حق آنها مي دانند.

به گفته وي جدول عقب نشيني نيروهاي چند مليتي يك مساله نسبي است كه با وضعيت امنيتي ارتباط دارد و حضور آنها تا تحقق اهداف مورد نظر ضروري است.

