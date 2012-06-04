شیر نایلونی از سبد خرید خانوار حذف شد

حسین چمنی درگفتگو با مهر درخصوص افزایش قیمت لبنیات در بازار اظهار داشت: متاسفانه مسئولان ذیربط با اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی موجب شده اند که فرآورده های لبنی به قیمت واقعی در بازار به فروش نرسد.

وی درخصوص حذف شیر نایلونی (ارزان ترین نوع شیر) از سبد خانوار گفت: به علت قیمت گذاری غیرکارشناسی شیر نایلونی در بازار حذف شده است.

چمنی اضافه کرد: دولت اعلام کرده کارخانجات صنایع لبنی شیر نایلونی را در بازار باید با قیمتی بین 700 تا 750 بفروشند درحالی که اگر صنایع لبنی این کار را انجام دهند، حداقل بر روی هر کیسه شیرنایلونی 130 تومان ضرر خواهند داد.

وی تصریح کرد: این درحالی است که اگر صنایع لبنی شیر نایلونی را با قیمت 900 تومان در بازار به فروش می‌رساندند، تنها 20 تومان بر روی هرکیسه شیر سود می بردند.

مشاورانجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه روند سوددهی صنایع لبنی در 10 سال گذشته دائما روندی نزولی داشته است، گفت: براساس آمار موجود، صنایع لبنی در ابتدای سال گذشته فقط 3.5 درصد سود داشتند درحالی که این سود در سال جاری به زیان ( منفی 1.25 درصد) تبدیل شده است.

وی قیمت شیر خام را مورد اشاره قرارداد و یادآورشد: کارشناسان وزارت جهادکشاورزی قیمت 930 تومان را برای هرکیلوگرم شیر خام تعیین کردند درحالیک ه این قیمت در کارگروه استانداری به 760 تومان و در ستاد تنظیم بازار به همان نرخ قبلی یعنی 630 تومان تقلیل یافت.

چمنی افزود: درستاد تنظیم بازار که به ریاست رحیمی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، وعده عرضه نهاده ارزان قیمت به دامداران داده شد تا آنها شیرخام را به قیمت 630 تومان به صنایع لبنی بفروشند درحالی که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است و اگر کسی شیرخام 630 تومانی سراغ دارد آن را به کارخانجات صنایع لبنی معرفی کند تا ما آن را به این قیمت خریداری کرده و نرخ فرآورده های لبنی خود را کاهش دهیم!

وی درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است شرکت پشتیبانی امور دام نهاده هایی را بین برخی از دامداران توزیع کرده باشد اما این حجم نهاده حجمی نیست که بتواند همه دامدارها و تولیدکنندگان را تامین کند تا آنها بخواهند شیرخام خود را با نرخ کیلویی 630 تومان در اختیار کارخانجات صنایع لبنی بگذارند.

مشاورانجمن صنایع لبنی ایران افزود: وقتی از دامداران حمایت نمی شود آنها ترجیح می دهند دام خود را به کشتارگاه ببرند تا اینکه بخواهند آن را با قیمت پائین شیر عرضه کنند و متضرر شوند.

وی در ادامه درخصوص حجم صادرات فرآورده های لبنی گفت: با توجه به اینکه ایران تا سال 75 بزرگترین واردکننده لبنیات بود، درسال 80 به بزرگترین صادرکننده لبنیات تبدیل شد.

وی افزود: براساس آمار رسمی گمرک، ایران سال گذشته درحدود 1.5 میلیارد دلارصادرات صنایع غذایی داشته که از این میزان سهم صنایع لبنی در حدود 540 میلیون دلار بوده است.