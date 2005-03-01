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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۵۲

بمنظور كمك به زلزله زدگان شرق آسيا؛

دونگا و كاره كا امروز به ميدان مي روند

كارلوس دونگا وكاره كا بمنظور كمك به زلزله زدگان شرق آسيا امروزدرقالب تيم افسانه هاي فوتبال دنيا به مصاف تيم ستارگان اندونزي مي روند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين ديداردراستاديوم گلورا بونگ كارنو اندونزي برگزارمي شود وطي آن بازيكنان اندونزي، فندي احمد ازسنگاپور، پياپونگ پو ازتايلند وزين العابدين حسن ازمالزي درقالب تيم ستارگان اندونزي به ميدان خواهند رفت.
تا به حال ديدارهاي خيريه زيادي بمنظوركمك به زلزله زدگان شرق آسيا برگزارشده است.

کد مطلب 161809

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