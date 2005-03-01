دونگا و كاره كا امروز به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين ديداردراستاديوم گلورا بونگ كارنو اندونزي برگزارمي شود وطي آن بازيكنان اندونزي، فندي احمد ازسنگاپور، پياپونگ پو ازتايلند وزين العابدين حسن ازمالزي درقالب تيم ستارگان اندونزي به ميدان خواهند رفت.

تا به حال ديدارهاي خيريه زيادي بمنظوركمك به زلزله زدگان شرق آسيا برگزارشده است.