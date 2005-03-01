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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۴۵

فتحعلي اويسي بازيگر سينما وتئاتر:

نوع نگاه به معضلات اجتماعي درتئاتر دفاع مقدس مهم است

چيزي كه براي من در يك كار نمايشي دفاع مقدس جدي است، نوع نگاه به معضلات اجتماعي و مسائل جنگ است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، فتحعلي اويسي بازيگرسينما، تلويزيون و تئاتر، با بيان اين مطلب ياد آور شد: به نظر من در زمينه گسترش، رشد و ارتقاي تئاتر دفاع مقدس هيچ مركز و دستگاه اجرايي فعاليت جدي نداشته است.

وي ادامه داد: متاسفانه درسالهاي گذشته در اين زمينه ما حتي، شاهد اجراي يك كارخوب دفاع مقدس نبوده ايم.

به اعتقاد وي تشكيلاتي چون انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، رسالت اصلي رشد و شكوفايي و زمينه سازي رشد و بالندگي تئاتر دفاع مقدس را برعهده دارد.

وي براين باور است كه بايد اين مركز، ضمن شناسايي  نقاط قوت و ضعف، براي رشد و ارتقاي اين نوع تئاتر به شناسايي و كشف و درك استعدادهاي جوان ودانشجويان مستعد بپردازد و تنها در اين صورت است كه مي توانيم از پشتوانه قويي درتئاتر دفاع مقدس برخوردار شويم.

اويسي ياد آور شد: من كار هنري ام را با تئاتر آغاز كردم و با آن هم پايان مي برم و برايم فرقي نمي كند كه درتئاتر دفاع مقدس بازي كنم يا تئاتر اجتماعي .

کد مطلب 161813

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