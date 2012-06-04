مجید راستی رئیس جدید انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فعالیت‌‌های فعلی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان را می‌توان در سه بخش دید. اول فعالیت‌های جاری انجمن که قرار است به روال عادی خود ادامه پیدا کنند. دوم امور در دست انجام که هنوز کامل نشده‌اند و باید تکمیل شوند. سوم هم آن دسته فعالیت‌هایی هستند که در آینده قرار است در انجمن انجام شوند که این بخش را قطعا باید هیئت مدیره انجمن تائید کند و به اجرا درآید.

وی افزود: انجمن یک سری فعالیت‌های صنفی و فرهنگی دارد که به صورت روتین و معمول اجرا شده و خواهند شد، از جمله برگزاری کارگاه‌های داستان‌نویسی، ادبیات نمایشی، رمان و ... یا نشست‌های ادبی که به طور هفتگی و یک هفته در میان برگزار می‌شود و اعضای انجمن هم به تناسب سلیقه‌شان از جلسات و برنامه‌ها استفاده می‌کنند. زمانی مسائلی میان نویسندگان و ناشران به وجود می‌آید که انجمن وظیفه برطرف کردن آن‌ها را دارد. هیئت مدیره بعد از این تعطیلات، در هفته آتی جلسه اول کاری‌ خود را برگزار می‌کند که امیدواریم به مدد این جلسه و جلسات بعدی، برنامه‌ها مرتب و هماهنگ‌ شود.

این نویسنده ادامه داد: پروژه‌هایی هم هستند که یکی از آن‌ها به عنوان مثال قدم‌هایی بود که برای بزرگداشت چهره‌های پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان برداشته شد. البته در این بخش شاید لازم باشد حساب‌شده‌تر عمل کرد.

راستی گفت: تغییراتی که در هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایجاد می‌شود، به دلیل زمانی است که برای مدیریت در نظر گرفته شده است و آن‌چه مهم است ادامه حیات انجمن است و همان‌طور که به دوستان هم گفتم اولویت با ادامه حرکت مداوم انجمن است. دوستان ما هم در انجمن هستند، سعی می‌کنند به نوعی قدم‌هایی بردارند که همه امیدواریم این قدم‌ها مستمر و مداوم باشد تا بتوانیم فکرها و ایده‌های جدید را هم به اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده انجمن اضافه کنیم.

رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در ادامه گفت: رویه واقع‌بینانه این است که در کنار روال عادی و معمول کار، اندیشه‌های جدید را وارد کنیم و قدم‌هایی در حد توانمان برداریم. من هم مانند دوستان دیگرمان موافق چنین رویکردی نیستم که به نام اتفاقات جدید، به حرکت‌ها و فعالیت‌هایی که در حال انجام بوده و هستند، ضربه بزنیم. بنابراین روال معمول انجمن نویسندگان کودک و نوجوان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و آماده هستیم تا برنامه‌ها و طرح‌های جدید دوستان در جلسات هیئت مدیره مطرح شده و عملیاتی شوند.