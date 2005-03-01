لس آنجلس تايمز: آمريكا از مذكرات اروپا با ايران حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهرو به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، منابع رسمي آمريكا اعلام كردند: موضوعات متعددي از جمله لغو موانعي كه آمريكا براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ايجاد كرده بود، موضوعاتي بودكه درجلسه بوش با مشاورين ارشد امنيتي مورد بحث قرار گرفت. آمريكا همچنين تصميم گرفته است كه قطعات يدكي را براي خطوط هوايي ايران فراهم كند و تجارت در اين زمينه را نيز بر تهران بگشايد.

گفته مي شود آمريكا تاكيد دارد در برابر برداشتن موانع براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بايد ايران مصالحه هايي لااقل براي كوتاه مدت انجام دهد.

منابع رسمي گفتند: آمريكا حاضراست براي اينكه نظر مساعد ايران را به دست آورد، خدماتي را انجام دهد. ما دراين زمان گمان مي كنيم متحد شدن با اروپايي ها درباره برنامه هسته اي ايران بهترين راه براي رسيدن به اين هدف است.

البته اسكات مك كللان از كاخ سفيد اعلام كرد كه نمي داند چقدر طول مي كشد تا جرج بوش بتواند به ايران كه روزي آن را محور شرارت خوانده بود، خوشبين شود.

به هر حال منابع رسمي آمريكا كه پس از بازگشت بوش از سفر اروپا با وي جلسه داشتند، اعلام كردند: شيراك رييس جمهور فرانسه و شرودر صدراعظم آلمان از بوش درخواست كردند كه موضع خود را تغيير دهد و بوش هم قول داد كه در اين زمينه فكر كند.

ديپلمات هاي اروپايي اميدوارند كه آمريكا و اروپا به زودي بتوانند در اين زمينه به توافق دست پيدا كنند.

مارتينا نيبلينگ (Martina Nibbeling) سخنگوي سفارت آلمان گفت: ما بسيار خرسنديم كه جرج بوش در سفر به اروپا قول داد مذاكرات ايران و اروپا را مورد حمايت قرار دهد.

ناتالي لوازو (Nathalie Loiseaux ) سخنگوي سفارت فرانسه در آمريكا نيز در اين زمينه گفت: اين يك نشانه مثبت است. آمريكا به موقع جلو آمد و ما را خوشبين كرد. البته ما مي دانيم كه به توافق رسيدن با ايران كار آساني نيست.