سفر20 ميليوني تيم ملي كاراته و دستاوردهاي آن

دراين تورنمنت 3 جانبه قراربود اسپانيا، روسيه وايران به ميدان بروند كه در آخرين لحظات روسيه كه اين روزها با نفراتي چون " گوئرنوف " و" والدراچوف" واصلانيان دركاراته دنيا خودنمايي مي كند، رنج سفربه اسپانيا را به خود نداد وتنها تيمهاي اسپانيا وايران درشهربارسلون به مصاف هم رفتند، اما همين تيم ميزبان هم كه درسالهاي 2002 و2004 قهرمان جهان شده بود نفراتي چون سيال، واسكوئز، وگا، كاماچو و... را درتركيب قرارنداد.

درنهايت نيزازاسپانيا خبررسيد كه تيم ملي ايران 3 باردربرابراسپانيا قرارگرفته وبا ثبت 22 برد، 3 باخت و2 تساوي دست يافته واين كشورقدرتمند را تحت تاثير كاراته ايران قرارداده است.

سوال ما ازمسوولين فدراسيون كاراته ومربيان تيم ملي اين است كه اين مسابقات نه چندان معتبر ومبارزه با چهره هاي ضعيف كاراته اسپانيا چه ثمري براي كاراته ايران دارد؟ كاراته اي كه چند سالي است بين 10 تيم برترجهان حضوردارد، فدراسيوني كه همواره ازكمبود بودجه رنج مي برد ومدتي است نيزحقوق ملي پوشان را پرداخت نكرده است. براساس كدام ضابطه براي يك مسابقه با اين خصوصيات نزديك به 20 ميليون تومان هزينه مي كند. البته جاي شكرآن باقي است كه در اواخرسال سرانجام مشكلات مالي فدراسيون حل شده وازاين پس شاهد رشد كمي وكيفي اردوهاي تيم ملي خواهيم بود.

وي ذكراين نكته ضروري است كه مربيان تيم ملي قابل ازاين دائم ازمسابقات تداركاتي بعنوان يك فاكتورمهم براي كسب نتيجه در مسابقات معتبرنام مي برند، ولي اين نوع مسابقات به هيچ عنوان نمي تواند براي تيم ملي ثمري داشته باشد وبا يك بررسي كوچك تبعات منفي آن بيشترازمحسنات آن نمايان خواهد شد.

كلام آخراينكه دراين سفررييس فدراسيون همراه تيم ملي به اسپانيا رفت وشنيده شد كه با رييس فدراسيون جهاني نيزمذاكراتي انجام داده است، ولي همراهي دبير فدراسيون دراين روزهاي آخرسال ونزديكي مسابقات كشورهاي اسلامي جاي تعجب داشت. سفري كه باعث شد چند روزي مراجعان به فدراسيون با نبود مسوول پاسخگو اين فدراسيون را ترك كنند.