مهاجم تيم ملي فوتبال بحرين جراحي مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" هوبيل كه درعضويت تيم الغرافه است، درديدارمقابل العربي دچار آسيب ديدگي شد وبايد به بحرين بازگردد تا دريك بيمارستان خصوصي تحت عمل جراحي قرارگيرد.

هوبيل بازي مقابل ايران درچارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان را ازدست داد واحتمالا بازي مقابل كره شمالي در همين چارچوب را هم ازدست خواهد داد.

گفتني است: تيم فوتبال بحرين به همراه تيمهاي ايران، ژاپن وكره شمالي درگروه B رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان قرار دارد.