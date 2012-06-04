پیام ماندگار امام آشکارتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل برزگرزاده در بخشی از پیام خود آورده است: بی شک هرچه زمان به پیش می رود، پیام ماندگار امام و اثر آن بر نسلها و خیزشهای عدالتخواهانه مردمی عصر حاضر روز به روز آشکارتر میشود.
وی افزود: خیزش مردم مؤمن و مسلمان در 15 خردادماه 1342 علیه نظام ستمشاهی که ثمره آن تحقق نظام بیمانند جمهوری اسلامی بود، با سخنرانی کوبنده امام (ره) در مدرسه فیضیه قم آغاز شد و با خلق حماسه ملت غیور و سربلند ایران اسلامی ادامه یافت و به برکت خون شهدا در بهمن 57 به بار نشست و رژیم منفور شاهنشاهی و حامیانش را در هم شکست.
برزگرزاده افزود: بیشک هرچه زمان به پیش میرود، پیام ماندگار امام و اثر آن بر نسلها و خیزشهای عدالتخواهانه مردمی عصر حاضر روز به روز آشکارتر شده و قدرت و عظمت اسلام و میهن اسلامیمان را به دشمنان و زورگویان گوشزد مینماید.
وی ادامه داد: اکنون در آستانه سالروز فراق آن مراد و و امام سفر کرده و قیام خونین 15 خرداد که سرآغازی نو و فصلی تازه در تحولات سیاسی منطقه و جهان بوده است، با آرمانهای الهی انقلابی آن امام همام عهد و پیمان میبندیم و اعلام میداریم که گوش به فرمان ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله امام خامنهای همچون گذشته و هر زمان و مکان مقتدرانه از سرزمین تمدن ساز اسلامی مان دفاع کنیم.
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