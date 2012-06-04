علت نفوذ امام در دلها صداقت ایشان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن عارف پیش از ظهر یکشنبه در همایش طبیب دلها در بنیاد نخبگان یزد اظهار داشت: بیماری حضرت امام (ره) به علت سن ایشان بود و بعد از اینکه بیماری ایشان محرز شد بعد از ماه ها تنها کار کردن، بالاخره یک هسته مرکزی شامل متخصصان داخلی، قلب و ریه تشکیل دادیم و مدت سه سال و سه ماه ضربان قلب ایشان را لحظه به لحظه کنترل کردیم.

وی بعد از صحبت در خصوص سیر معالجاتی امام ادامه داد: امام (ره) فقط امام ما نبود، ایشان در تمام دنیا امام بود و تنها یک فقیه یا یک سیاستمدار تلقی نمی شد، من فکر می کنم علت نفوذ امام در دلهای جهانیان، به خاطر صداقتشان بود.

عارفی با نقل خاطراتی از امام، یکی از خصوصیات بارز ایشان را همراه بودن عمل و صحبت هایشان دانست و ایشان را شخصیتی رئوف، منطقی، منظم و مهربان معرفی کرد.

همایش طبیب دلها به منظور گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با حضور نخبگان و جمعی از مسئولان استان یزد در تالار مفاخر بنیاد نخبگان یزد برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، معاون بنیاد نخبگان استان یزد، هدف از برگزاری این همایش را پرداختن به ابعاد شخصیتی امام که تا به حال کمتر به آن پرداخته شده است، دانست و اظهارامیدواری کرد: برپایی این همایش ها دست مایه ای برای الگو برداری نخبگان به خصوص نخبگان یزدی از شخصیت امام خمینی (ره ) باشد.

در پایان به رسم یاد بود از طرف بنیاد نخبگان یزد به دکترسید حسن عارفی هدیه ای اعطا شد.