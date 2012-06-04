احداث دو یادبود گذر زهره 2012/ ارسال نامه برای آیندگان

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گذرهای سیاره ای از مقابل خورشید دید ناظر زمینی تنها برای دو سیاره تیر و ناهید رخ می دهد، افزود: گذرها، پدیده هایی مثل خورشید گرفتگی هستند، با این تفاوت که در خورشید گرفتگی کامل، ماه تمام قرص خورشید را می پوشاند و دیگر نوری از خورشید به زمین نمی رسد، اما تیر و ناهید آن قدر از زمین دور هستند که هنگام گذر مثل لکه گرد سیاهی بر قرص درخشان خورشید دیده می شوند.



عضو هیئت دبیران شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران، ادامه داد: در زمان گذر، زمین، سیاره و خورشید بر یک خط قرار دارند. گذر سیاره "تیر" در هر قرن تا 13 بار روی می دهد، اما گذر سیاره ناهید (زهره) در بهترین شرایط هر قرن فقط 2 بار تکرار می شود.



تاریخچه رصد گذر سیاره زهره

رحیمی با اشاره به سابقه پدیده نجومی گذر زهره از مقابل خورشید، افزود: پنج سال پیش از وفات ابن سینا (30 ماه می 1032) گذر زهره در ایران و هنگام غروب رخ داد. این گذر از نیمه غربی ایران قابل رویت بوده و با توجه به اینکه زمان آن نزدیک غروب بوده امکان رویت این پدیده بدون هیچ ابراز اپتیکی وجود داشته است.



عضو هیأت دبیران شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با اشاره به مستندات موجود اظهار داشت: شاید نخستین بار در تاریخ، این ابن سینا بوده که شاهد و ثبت کننده پدیده گذر زهره بوده و این اتفاق تا چند صد سال بعد که جرمیا هورکس آن را تکرار کرد، بی رقیب بوده است.



وی با تاکید بر اینکه پس از اختراع تلسکوپ تا به حال 6 گذر زهره رخ داده است، ادامه داد: در سال 1631 کپلر به طور نا دقیق گذر را پیش بینی کرد که البته این گذر مشاهده نشد. 8 سال بعد در سال 1639 ژرمیه هارکس و دوستش ویلیام کربتری گذر زهره را مشاهده کردند که ژرمیه پیش بینی کپلر برای گذرهای قرن 17 را تصحیح کرد و محاسبه کرد که در هر قرن دو گذر با فاصله 8 سال رخ می دهد. ژرمیه همچنین با مشاهده این گذر فاصله زمین تا خورشید را برابر با 95 میلیون کیلومتر برآورد کرد که این مقدار دقیق ترین عدد تا آن زمان بود.



نصب بناهای یادبود گذر زهره در ایران



رحیمی به حضور رصدگران آلمانی در ایران 1291 هجری قمری در اصفهان به منظور رصد پدیده گذر زهره اشاره کرد و یادآور شد: طبق اسناد تاریخی گروهی از منجمان آلمانی در سال 1874 برای رصد یکی از گذرهای سیاره زهره از مقابل خورشید به ایران سفر می کنند تا در اصفهان این گذر را رصد و از آن تصویربرداری و گزارش علمی تهیه کنند.







گروه آلمانی که برای رصد گذر زهره به ایران سفر کردند



وی با بیان اینکه این گروه در نزدیکی 33 پل و در محوطه باغ زرشک رصد خانه ای موقت برای رصد این واقعه بنا می کنند، اضافه کرد: رصد گران آلمانی گذر در اصفهان سنگ یادبودی از حضورشان در ایران بنا کردند که در آن زمان به باغ زرشک مشهور بوده است.



این محقق افزود: این سنگ بنا بعدها به محل کلیسای وانک منتقل شده است که هم اینک در محل ورود موزه کلیسای وانک در هوای آزاد بدون حفاظ نگهداری می شود.







مختصات دقیق مکان احداث بنای یادبود گذر زهره توسط گروه آلمانی که امروز در ضلع جنوبی ساختمان شورای شهر اصفهان است



سنگ نوشته گروه آلمانی که هم اینک در ورودی موزه کلیسای وانک اصفهان در فضای باز نگهداری می شود

نامه ای برای آیندگان



عضو هیئت دبیران شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با اشاره به پدیده گذر زهره در روز 17 خردادماه سال جاری، گفت: دراین راستا موسسه آسمان پارس به همراه مرکز آموزش نجوم ادیب، شرکت اختر سپهر سپاهان و ماهنامه ستاره شناسی آسمان شب با حمایت سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی برای مشاهده آخرین گذر سیاره زهره از مقابل خورشید تا قرن آینده اجرا می کند.



وی برگزاری مسابقات علمی و ترویجی، مسابقه عکاسی از گذر زهره با عنوان عکس هایی برای آیندگان و اجرای طرح کپسول زمان را از جمله این برنامه ها نام برد و اظهار داشت: طرح کپسول زمان شامل ارسال نامه و لوح برای انسان هایی که در قرن آینده و در حدود 105 سال دیگر گذر زهره را خواهند دید، می شود، در این طرح از شرکت کنندگان خواسته می شود تا نامه ای به کسانی که 105 سال دیگر گذر زهره را مشاهده می کنند، بنویسند. آثار دریافت شده در اینترنت و رسانه ها و یا به صورت لوح فشرده در معرض دید عموم قرار می گیرد.



احداث بنای یادبود گذر زهره 2012



مدیر پایگاه خبری ستاره شناسی آسمان پارس، احداث بنای یاد بود گذر زهره را از دیگر برنامه های روز 17 خردادماه نام برد و در این باره توضیح داد: در طول سده های گذشته همه رصدگران این پدیده، بناهایی برای یادبود این پدیده ایجاد کرده اند. ساخت این بناها می تواند میراث ارزشمند و ماندگاری برای آیندگان به ویژه منجمان قرنهای آینده باشد.



رحیمی با تاکید بر اینکه گذر زهره تا سال 1496 خورشیدی تکرار نخواهد شد، ادامه داد: از این رو اقدام به احداث 2بنای یادبود گذر زهره از مقابل خورشید در اصفهان و جزیره کیش خواهد شد.