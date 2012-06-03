به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و ایران از ساعت 18:30 امروز یکشنبه برگزارکننده دیداری در چارچوب هفته اول از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی هستند. نیمه اول این بازی که از گروه A مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا و در ورزشگاه مملو از تماشاگر جار تاشکند برگزار شد با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

این نتیجه درحالی رقم خورد که تیم ازبکستان در دقایق 22 و 28 توسط "ویکتور کارپنکو" و "الکساندر گینریخ" دو فرصت مسلم گلزنی را از دست دارد. ازبک‌ها همچنین در دقیقه 41 توسط الکساندر گینریخ به گل رسیدند که داور این گل را به علت حضور هافبک باتجربه ازبکستان در منطقه آفساید مردود اعلام کرد. شاگردان کی‌روش در این نیمه عملکرد ضعیفی داشتند تا حدی که باعث شد او در دقیقه 45 تصمیم به تعویض خسرو حیدری با ابراهیمی بگیرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نیمه اول بازی مقابل ازبکستان با ترکیب سیدمهدی رحمتی، حسین ماهینی، احسان حاج صفی، سیدجلال حسینی، پژمان منتظری، پژمان نوری، مجتبی جباری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، علی کریمی و محمد ابراهیمی (خسرو حیدری - 45) بازی کرد.

قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و ایران برعهده "یوئیچی نیشیمورا" از ژاپن است. او در نیمه اول این بازی به هیچکدام از بازیکنان دو تیم کارت زرد نشان نداد.