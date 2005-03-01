دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان: ما بايد ماهواره مستقل داشته باشيم

علي يوسف پور، دبير كل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پاسخ به پرسش خبرنگار تلويزيوني "مهر" راجع به تصميم شوراي عالي برنامه هاي راديو تلويزيون فرانسه "سي اس آ" درمورد منع پخش برنامه هاي شبكه جهاني سحر به خاطر پخش يك برنامه ضد صهيونيستي گفت: غربي ها در چند سال اخير نشان داده اند درمقابله با ملت هاي اسلامي چگونه شعارهاي دمكراسي و گردش آزاد اطلاعات و رسانه شان رنگ مي بازد. مسوولين كشور فرانسه پيش از اين هم با اقدام عليه فعاليت خبرگزاري دانشجويان ايران، شبكه المنار و العالم عملكرد و ديدگاه خود را به اثبات رسانده اند.

وي خاطر نشان كرد: تمدن مادي غرب در خصوص مسايل معنوي به بن رسيده است و خود از اين شرايط نامساعد با خبر هستند. بنابراين از اينكه افكار، انديشه ها و تربيت غني اسلامي در جهان انتشار پيدا كند و آگاهي مردم اين كشورها، دولتمردان آنها را با مشكل مواجه سازد درهراس و نگراني هستند. شاهد اين مساله عملكرد كشور فرانسه است كه خود را مهد آزادي انديشه و بيان و مدافع حقوق بشر معرفي مي كند، اما در برابر برنامه هاي يك شبكه ماهواره اي شدت عمل نشان مي دهد.



اين روزنامه نگار با تاكيد بر اينكه چنين برخوردهايي از سوي دولتمردان كشور، حتي در مورد شهروندان خودشان هم اعمال مي شود، يادآور شد: اين نوع برخوردها فقط با رسانه هاي كشور ما نبوده است. چند سال پيش هم روژه گارودي، روشنفكر فرانسوي اقدام به انتشار كتابي كرد كه در آن مساله سوزاندن وسيع يهوديان به وسيله هيتلر و حضور 6ميليون يهودي در كشور آلمان را زير سوال برد. اين كتاب با آنكه از مستندات تاريخي برخوردار بود، نه تنها از سوي مسوولين فرانسوي با برخورد شديدي مواجه شد و از انتشار كتاب جلوگيري كردند، گارودي نيز به زندان محكوم شد يا مساله كشتار فلسطين به وسيله صهيونيست ها در رسانه هاي اروپا و آمريكا در سكوت كامل به فراموشي سپرده شده است. درحالي كه خانواده كشته شدگان صهيونيست را به شكل گسترده اي بازتاب مي دهد. اين حركت ها و مانع تراشي بازي است و پخش يك يا چند برنامه ضد صهيونيستي بهانه اي است كه رسانه هاي اسلام گرا را محدود كنند.

يوسف پور راجع به اينكه چنين رويدادهايي چه نوع واكنشي را از سوي اهالي فرهنگ و هنر ما طلب مي كند، توضيح داد: كشورهاي اسلامي و حتي كشورمان نيازمند ماهواره اي اختصاصي است تا بتواند به راحتي تمامي برنامه هاي خود را در دنيا انعكاس دهند. از نظر مديريت اينترنتي هم بايد شرايطي به وجود بيايد كه كشورهاي اسلامي بتوانند از شرايطي مستقل و متفاوت بهره مند شوند.

مدير مسئول روزنامه سياست روز خاطر نشان كرد: در مورد چنين تهديد هايي هم لازم است تا وزارت امور خارجه از خود اقدام هايي را انجام دهد و از راه هاي ديپلماتيك در پي دادن جوابي قاطع باشد. در اين باره ما مي توانيم با تعطيل كردن خبرگزاري فرانسه در كشورمان يا ايجاد شرايطي خاص در دادن ويزا به خبرنگاران و اصحاب رسانه فرانسه اقدام به مقابله به مثل كنند. چون در برابر چنين اتفاقاتي، برخورد قاطع و مقتدرانه مسوولين سياسي كشور بسيار لازم است.