همایش "عصر امام خمینی" در کرج برگزار می شود

حسین کاشانی پور با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت سالروز ارتحال امام راحل و همچنین با توجه به فرارسیدن 13 رجب سالروز میلاد امام علی (ع) مراسمی تحت عنوان "عصر امام خمینی" در کرج برگزار و در این همایش به هر دو موضوع پرداخته می شود.



وی افزود: این همایش با دعوت از حجت الاسلام میر احمدرضا حاجتی نویسنده کتاب فاخر "عصر امام خمینی" برگزار می شود و وی در مورد ابعاد شخصیتی امام راحل سخنرانی خواهد کرد.



کاشانی ادامه داد: این کتاب تا کنون 16 بار تجدید چاپ شده و از کتابهای وزین و روشنگر در خصوص امام خمینی (ره) است.



وی یادآور شد: همایش "عصر امام خمینی" شامگاه دوشنبه 15 خرداد بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه انصارالامام هیئت رزمندگان کرج برگزار می شود.

