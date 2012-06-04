همایش "عصر امام خمینی" در کرج برگزار می شود

حسین کاشانی پور با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت سالروز ارتحال امام راحل و همچنین با توجه به فرارسیدن 13 رجب سالروز میلاد امام علی (ع) مراسمی تحت عنوان "عصر امام خمینی" در کرج برگزار و در این همایش به هر دو موضوع پرداخته می شود.
وی افزود: این همایش با دعوت از حجت الاسلام میر احمدرضا حاجتی نویسنده کتاب فاخر "عصر امام خمینی" برگزار می شود و وی در مورد ابعاد شخصیتی امام راحل سخنرانی خواهد کرد.
کاشانی ادامه داد: این کتاب تا کنون 16 بار تجدید چاپ شده و از کتابهای وزین و روشنگر در خصوص امام خمینی (ره) است.
وی یادآور شد: همایش "عصر امام خمینی" شامگاه دوشنبه 15 خرداد بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه انصارالامام هیئت رزمندگان کرج برگزار می شود.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی استان البرز با اشاره به روز میلاد امام علی (ع) گفت: همایشی با عنوان "عصر امام خمینی" یا میلاد امام علی (ع) با دعوت از نویسنده کتاب "عصر امام خمینی" در حسینیه انصار الامام کرج برگزار می شود.
حسین کاشانی پور با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت سالروز ارتحال امام راحل و همچنین با توجه به فرارسیدن 13 رجب سالروز میلاد امام علی (ع) مراسمی تحت عنوان "عصر امام خمینی" در کرج برگزار و در این همایش به هر دو موضوع پرداخته می شود.
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