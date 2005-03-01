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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۰۱

باهدف مقابله به تهديدات تروريستي در سراسر جهان؛

بيش از 400 كارشناس مسائل ضد تروريسم امروز در فرانسه گرد هم مي آيند

بر اساس گزارش رسانه ها فرانسه ميزبان كنفرانس دو روزه ضد تروريسم در محل اينتر پل است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين 400 كارشناس از سراسر دنيا در اين كنفرانس دو روزه در شهر ليون و در محل اينترپل(پليس بين المللي) گردهم آمده و مسائل ضد تروريسم را بررسي مي كنند .

اين كارشناسان در نظر دارند در خصوص تهديدهايي كه از سوي مواد بيولوژي و شيميايي مردم جهان را هدف قرار مي دهد، بحث و كنكاش كنند.

" ريچارد نوبله " مدير كل اينترپل در اين خصوص خاطر نشان ساخت : حادثه 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي در آمريكا سبب افزايش نگراني ها از تروريسم شده و كارشناسان و مقامات مسئول را بر آن داشت تا به منظور رفع اين مسئله تدابير خاصي از جمله برگزاري چنين كنفرانس هايي را در اولويتهاي كاري خود جاي دهند .

وي همچنين اظهار داشت كه مقدار كمي مواد بيولوژيكي مي تواند جان شمار زيادي از مردم را تهديد كند .

کد مطلب 161824

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