بيش از 400 كارشناس مسائل ضد تروريسم امروز در فرانسه گرد هم مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين 400 كارشناس از سراسر دنيا در اين كنفرانس دو روزه در شهر ليون و در محل اينترپل(پليس بين المللي) گردهم آمده و مسائل ضد تروريسم را بررسي مي كنند .

اين كارشناسان در نظر دارند در خصوص تهديدهايي كه از سوي مواد بيولوژي و شيميايي مردم جهان را هدف قرار مي دهد، بحث و كنكاش كنند.

" ريچارد نوبله " مدير كل اينترپل در اين خصوص خاطر نشان ساخت : حادثه 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي در آمريكا سبب افزايش نگراني ها از تروريسم شده و كارشناسان و مقامات مسئول را بر آن داشت تا به منظور رفع اين مسئله تدابير خاصي از جمله برگزاري چنين كنفرانس هايي را در اولويتهاي كاري خود جاي دهند .

وي همچنين اظهار داشت كه مقدار كمي مواد بيولوژيكي مي تواند جان شمار زيادي از مردم را تهديد كند .