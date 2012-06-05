اهداف ما از بازیهای تدارکاتی محقق شد/ به موفقیت تیم ملی ایمان دارم

مهران بهنام فر ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزد: قبول دارم که اردونشینان تیم ملی نمایش قابل قبولی نداشتند ولی همین رقابتها برای ما خیلی اهمیت داشت و مفید هم واقع شد چرا که در مدت زمان باقی مانده تا شروع رقابتهای قهرمانی آسیا ارزیابی خوبی از نفرات خود داشته ، می دانیم کجای کار هستیم و باید باقیمانده راه را چگونه طی کنیم.

وی ادامه داد: این رقابتها با پیشنهاد کادر فنی برگزار شد و ما با حسن نیت تمام وارد میدانی شدیم که دیدار دوستانه نام داشت ولی با جوی برخورد کردیم که به هیچ عنوان صمیمی نبود. برد و باخت برای ما در این میدان به هیچ عنوان ملاک نبود ولی دوستان خیلی رقابت ها را جدی گرفته و با هر بردی به شدت خوشحال شده و با هر باختی ناراحتی از چهره آنها مشهود بود.

مربی تیم ملی با بیان اینکه هر سه تیم به زودی با هدف کسب موفقیت برای کاراته به مسابقات مختلف اعزام خواهند شد اظهار داشت: متاسفم بگویم که جو آزاردهنده ای بر مسابقات حاکم بود. ما سه تیم باید به هم کمک کنیم ولی دوستان با انگیزه های فراتر از آن وارد مبارزه با تیم ملی شدند.

بهنام فر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نفراتی که در دو تیم دیگر حضور داشتند همان کسانی بودند که مدتی با ما تمرین کرده و با برگزاری رقابتهای انتخابی به صورت کاملا" شفاف شانس ادامه کار را از دست دادند. در همان زمان هم اعلام کردیم درهای تیم ملی بسته نخواهد شد و هر زمان ببینیم کاراته کایی در شرایط کمک به تیم ملی قرار دارد به اردو دعوت خواهد شد.

وی در پایان پیرامون علت نمایش ضعیف اردو نشینان در این میدان هم گفت: اردونشینان هم انگیزه بالایی برای حضور در این میدان داشتند که به دلیل تمرینات سنگین بدنسازی تا روز قبل از مسابقات نتوانستند از توانایی خود بهره ببرند. در همین شرایط ما ارزیابی خوبی داشتیم که در طراحی ادامه تمرینات به ما کمک خواهد کرد.من به کار خود ایمان دارم و می دانم چه راهی را دنبال می کنم و به موفقیت تیم ملی نیز هم در مسابقات قهرمانی آسیا و هم در رقابتهای جهانی اعتقاد دارم.

تیم ملی کاراته خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده می کند. این رقابتها تیرماه در ازبکستان برگزار خواهد شد.