اسراييل برخي مطبوعات باكو را اجاره كرده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در تازه ترين اين اقدامات، يكي از مسوولان سفارت اسراييل در باكو طي ملاقات هاي جداگانه اي با مديران روزنامه هاي باكو، مقاله اي درباره واگذاري منطقه "مغان" ايران به ارمنستان براي ايجاد يك پايگاه نظامي عليه آمريكا را همراه يك چك بانكي به عنوان كمك مالي اسراييل به مطبوعات آذربايجان تحويل داده است.

هدف اسراييل از اين اقدام ، تحريك افكار عمومي جمهوري آذربايجان عليه ايران و همچنين ايجاد حساسيت و نگراني در نيروهاي ناتو در منطقه، نسبت به جمهوري اسلامي مي باشد.

برخي از روزنامه هاي باكو از انتشار خبر مجعول مذكور در ازاي دريافت پول خودداري كرده اند، اما ساير مطبوعات باكو از همكاري كامل خود با سفارت اسراييل خبر داده و مقاله مذكور را به همراه داستان سازي هاي جانبي منتشر كرده اند.