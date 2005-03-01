عبدالعلي زاده : در ساخت كتابخانه ي ملي از تجارب ديگر كتابخانه هاي ملي جهان بهره برديم

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، عبدالعلي زاده درادامه افزود : براي ساخت كتابخانه ي جديد ابتدا طراحي برنامه فيزيكي ساختمان جديد را آغاز كرديم و سپس معماري بناي ساختمان را به مسابقه گذاشتيم . كتابخانه ي ملي نيازبه ساختماني داشت كه گنجايش 4ميليون كتاب در قفسه هاي باز و 7 ميليون كتاب در قفسه هاي فشرده ريلي را داشته باشد. با اين نيازمطالعاتي ساخت كتابخانه ي ملي آغاز شد.

وزير مسكن و شهرسازي در ادامه گفت: كار موقعيت يابي كتابخانه ي ملي به مدت يك سال درتهران انجام شد ونهايتا اراضي عباس آباد براي اين منظورانتخاب شد . پس ازانتخاب مكان ، بناي كتابخانه به مسابقه گذاشته شد و پس ازمشخص شدن برنده ي طرح ، كار ساختمان آغاز شد.

عبدالعلي زاده درباره ي ويژگي هاي بناي جديد كتابخانه ي ملي ياد آور شد : اين ساختمان دربرابرحوادث طبيعي ، زلزله ، آتش سوزي و نفوذ آب كاملا مقاوم است .به گزارش مهر وزير مسكن گفت: در سال 1382 سازه ي بتوني كتابخانه ي ملي مورد آزمايش قرار گرفت ، و ازطرف انجمن بتون ايران عنوان بهترين سازه ي بتوني در ايران را از آن خود كرد.