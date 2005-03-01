  1. هنر
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۰۹

عاشورا و خليج فارس ، در نقاشي بچه هاي ايران

دعوت از تمام كودكان ايران براي شركت در نمايشگاه ملي نقاشي

در جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان ايران ، نمايشگاه ملي نقاشي كودكان با موضوعات عاشورا ، خليج فارس ، نقاشي ديواري و آزاد در شهر كرمان برگزار مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل از ستاد اطلاع رساني جشنواره كتاب كودك و نوجوان ايران درحاشيه ي اين جشنواره كودكان با استفاده ازگچ هاي رنگي آسفالت خيابانهاي شهر كرمان را نقاشي مي كنند . 

همچنين براي برگزاري نمايشگاه ملي نقاشي كودكان از تمامي كودكان دعوت شده تا نقاشي هاي خود را به دبيرخانه ي جشنواره ارسال كنند . گفتني است نمايشگاه عكس " كتاب ،  كودك  و خانواده " ازديگربخش هاي جنبي اين جشنواره است ، دراين بخش آثار هنرمندان نسل سوم كشورارائه خواهد شد . همچنين نمايشگاه كاريكاتور ادبيات كودك نيز از برنامه هايي است كه دربخش جنبي اين جشنواره برگزارمي شود ، مدير بخش جنبي اين جشنواره گفت : با توجه به علاقه ي كودكان به كاريكاتوروهمچنين علاقه كاريكاتوريست ها به فضاهاي فانتزي  و شاد ،  مي توان پيش بيني كرد آثاركاريكاتوربا موضوع كودك ونوجوان با استقبال مخاطبان روبرو شود .

وي خاطرنشان ساخت : متاسفانه درسالها ي گذشته ارتباط كمي بين ادبيات كودك و حوزه ي كاريكاتور بوده كه اميدوارم برگزاري اين جشنواره به تعامل بيشتراين دوحوزه كمك كند . اين جشنواره از 18 تا 24 اسفند ماه درشهر كرمان برگزارمي شود . 

کد مطلب 161827

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها