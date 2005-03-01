دعوت از تمام كودكان ايران براي شركت در نمايشگاه ملي نقاشي

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل از ستاد اطلاع رساني جشنواره كتاب كودك و نوجوان ايران درحاشيه ي اين جشنواره كودكان با استفاده ازگچ هاي رنگي آسفالت خيابانهاي شهر كرمان را نقاشي مي كنند .

همچنين براي برگزاري نمايشگاه ملي نقاشي كودكان از تمامي كودكان دعوت شده تا نقاشي هاي خود را به دبيرخانه ي جشنواره ارسال كنند . گفتني است نمايشگاه عكس " كتاب ، كودك و خانواده " ازديگربخش هاي جنبي اين جشنواره است ، دراين بخش آثار هنرمندان نسل سوم كشورارائه خواهد شد . همچنين نمايشگاه كاريكاتور ادبيات كودك نيز از برنامه هايي است كه دربخش جنبي اين جشنواره برگزارمي شود ، مدير بخش جنبي اين جشنواره گفت : با توجه به علاقه ي كودكان به كاريكاتوروهمچنين علاقه كاريكاتوريست ها به فضاهاي فانتزي و شاد ، مي توان پيش بيني كرد آثاركاريكاتوربا موضوع كودك ونوجوان با استقبال مخاطبان روبرو شود .

وي خاطرنشان ساخت : متاسفانه درسالها ي گذشته ارتباط كمي بين ادبيات كودك و حوزه ي كاريكاتور بوده كه اميدوارم برگزاري اين جشنواره به تعامل بيشتراين دوحوزه كمك كند . اين جشنواره از 18 تا 24 اسفند ماه درشهر كرمان برگزارمي شود .