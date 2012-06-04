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۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

بخشی به مهر خبر داد:

150مبلغ در ایام اعتکاف به مساجد خراسان رضوی اعزام شدند

150مبلغ در ایام اعتکاف به مساجد خراسان رضوی اعزام شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از اعزام 150 مبلغ به مساجد این استان در ایام اعتکاف خبر داد.

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مبلغان در ایام اعتکاف در مساجد به برگزاری مراسم معنوی دعا، مناجات، وعظ، سخنرانی، گفتمان دینی و حلقه معرفت اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه مبلغان در راستای تغذیه فکری به حسینیه‌ها و مساجد روستاها و مناطق محروم استان اعزام شده اند، تصریح کرد: پاسخگویی به مسائل شرعی و شبهات دینی، سخنرانی به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) و قرائت ادعیه از دیگر فعالیت های مبلغان اعزامی به مساجد است.

وی با اشاره به اهداف اعزام مبلغ در ایام اعتکاف تصریح کرد: تقویت، تفکر، معنویت و اخلاق در میان معتکفین از جمله اهداف اعزام مبلغ در ایام اعتکاف به مساجد سطح استان است.

به گفته وی، اعتکاف فرصتی است که برا ی خلوت با خدا فراهم شده و زمان  مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خم های زندگی مادی غرق شده خود را باز یابد.

کد مطلب 1618299

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