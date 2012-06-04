150مبلغ در ایام اعتکاف به مساجد خراسان رضوی اعزام شدند

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مبلغان در ایام اعتکاف در مساجد به برگزاری مراسم معنوی دعا، مناجات، وعظ، سخنرانی، گفتمان دینی و حلقه معرفت اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه مبلغان در راستای تغذیه فکری به حسینیه‌ها و مساجد روستاها و مناطق محروم استان اعزام شده اند، تصریح کرد: پاسخگویی به مسائل شرعی و شبهات دینی، سخنرانی به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) و قرائت ادعیه از دیگر فعالیت های مبلغان اعزامی به مساجد است.

وی با اشاره به اهداف اعزام مبلغ در ایام اعتکاف تصریح کرد: تقویت، تفکر، معنویت و اخلاق در میان معتکفین از جمله اهداف اعزام مبلغ در ایام اعتکاف به مساجد سطح استان است.

به گفته وی، اعتکاف فرصتی است که برا ی خلوت با خدا فراهم شده و زمان مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خم های زندگی مادی غرق شده خود را باز یابد.