گفت وگوي غيرآمرانه درباره معضلات اجتماعي، هدف اصلي جشنواره تئاتر پليس است

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، سردار "نادر تقي پور" معاون تبليغات و روابط عمومي سازمان عقيدتي، سياسي نيروي انتظامي تصريح كرد: چهارمين جشنواره تئاتر پليس كه از شنبه 15 اسفند ماه به مدت يك هفته در فرهنگسراي بهمن و فضاي باز تئاتر شهر برگزار مي شود، سه هدف اساسي را دنبال مي كند. يكي از اهداف جشنواره تئاتر پليس، تعامل منطقي با مردم و گفت وگو با زبان غير آمرانه و هنري درباره معضلات و مشكلات اجتماعي با اين مخاطبان است.

وي يكي ديگر ازاهداف جشنواره تئاتر پليس را بيان راهكارها ي هنري درمقابله با اين معضلات اجتماعي دانست و افزود: در كنار اين اهداف، يكي ديگر از اهداف ما، توجه جدي به هنرمندان خود نيروي انتظامي است.

سردار"تقي پور" با اشاره به جمله مقام معظم رهبري در باره تئاتر كه تئاتر درجمهوري اسلامي ايران ، اصالت و والايي خود در ميان دردها و محروميت قصه بشر درمي يابد، گفت: جشنواره ما با سرلوحه قراردادن اين سخن مقام معظم رهبري در دوبخش صحنه اي و خياباني برگزار مي شود.

وي متذكر شد: در بخش صحنه و تئاترخياباني، حدود 40 نمايش اجرا خواهند شد كه در اين دو بخش، هنرمندان نيروي انتظامي در كنار هنرمندان آزاد ( غيراز كاركنان نيروي انتظامي) آثار خود را با موضوع مسائل اجتماعي، پليس و مقابله پليس با مسايل بزهكاري ارائه مي دهند.

معاون تبليغات وروابط عمومي سازمان عقيدتي ، سياسي نيروي انتظامي درپاسخ به اين سوأل كه چرا محل برگزاري جشنواره تئاتر پليس را مانند گذشته در تالار مولوي و تئاتر شهر كه مركز شهر است، نيست و به فرهنگسراي بهمن منتقل شده است؟ توضيح داد: براي ما ارتباط با مردم و استقبال آنها از اين جشنواره بسيار مهم بود. از اين روي، به نظر ما "فرهنگسراي بهمن" به دليل فضاي سنتي و مذهبي حاكم بر اين منطقه و تديني كه مردم اين منطقه دارند، براي برگزاري جشنواره تئاتر پليس مناسب تشخيص داده شد. همچنين همكاري بسيار خوب سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري و مديريت فرهنگسراي بهمن در برگزاري اين جشنواره، در اين امر مؤثر بوده و از طرف ديگر ما در سالهاي گذشته كه اين جشنواره را درتالارهاي محتلف شهر مانند مولوي و پرواز و غي ه همزمان برگزار مي كرديم، از نظر حمل و نقل و رساندن هيأت داوران به اجراهاي تالارهاي مختلف با مشكلات فراواني مواجه بوديم. بنابراين تصميم گرفتيم بخش صحنه اي اين جشنواره را تنها در فرهنگسراي بهمن برگزار كنيم.

وي همچنين در باره بودجه جشنواره گفت: ما به گروههاي اجرايي حداكثر 400 تومان مي دهيم كه در كل مبلغي در حدود 12 ميليون تومان است. حركت فرهنگي با هزينه فراواني همراه است و يكي از دلايل ما از انتخاب فرهنگسراي بهمن به عنوان مكان برگزاري اين جشنواره برخورد متواضعانه اين فرهنگسرا بود كه بدون گرفتن يك ريال پول سالنهاي خود رادر اختيار ما گذاشت.

سردار تقي پور بودجه كل اين جشنواره را با احتساب دستمزد كاركنان دبيرخانه و ستاد برگزاري چيزي بالغ بر 100 تا 200 ميليون تومان دانست و در پاسخ به سوأل خبر نگار "مهر" كه چه اندازه كيفيت آثار جشنوراه براي شما مهم تر از برگزاري جشنواره تئاتر است؟ وچه تدابيري براي بالابردن سطح كيفي جشنواره و ميزان جذب تماشاگر نسبت به سالهاي قبل انجام داده ايد؟ تصريح كرد: كيفيت براي ما اصل است. به همين منظور هيأت داوران براي جشنواره گذاشته ايم. بسياري از نمايشها به دليل عدم كيفيت رد شد وبا برنامه ريزي هاي لازم چهارمين جشنواره تئاتر پليس يكي از بهترين دوره هاي جشنواره از نظر كيفي است.

وي همچنين گفت: هنوز اعضاي هيأت داوران جشنواره ما به طور قطع مشخص نيست و معمولا تا روز اختتاميه كه بيانيه صادر مي شود، اين اعضا معرفي نمي شوند.

سردار تقي پورگفت: بليت نمايش هاي جشنواره رايگان است، اما به دليل اينكه سالن ظرفيت محدودي دارد، براي جلوگيري از مشكلات احتمالي، به تماشاگران بليت ارائه مي شود.

در ادامه سرهنگ "حسين سوادكوهي " دبيرچهارمين جشنواره تئاتر پليس، درباره انتخاب هيأت داوران اين جشنواره گفت: از ميان كارشناسان تئاتر، 13 نفر از هنرمندان را در نظر گرفته ايم كه به دليل اينكه درگير كار فيلم و تئاتر هستند، هنوزجواب قطعي از آنها نگرفته ايم.

وي افزود: از اين تعداد، سه داور براي بخش صحنه و سه داور براي بخش خياباني انتخاب مي كنيم.

دبير جشنواره، درپايان اين جلسه به خبرنگاران متذكر شد: نيروي انتظامي براي جذب مردم به اين جشنواره نيازمند اطلاع رساني شما حتي به صورت نقدانه است، بنابراين ما را در اين راه همراهي كنيد.