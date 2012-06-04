  1. ورزش
۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

خبرنگاران و عکاسان در ضیافت سفارت ایران در ازبکستان حاضر نشدند

خبرنگاران و عکاسان در ضیافت سفارت ایران در ازبکستان حاضر نشدند

گروه خبرنگاران و عکاسان اعزامی به ازبکستان به خاطر بی احترامی یکی از اعضای سفارت ایران در تاشکند حاضر نشدند در ضیافت شام این سفارتخانه شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در حالی که سفارت ایران در تاشکند از گروه خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران اعزامی هم دعوت کرده بود که یکشنبه شب و پس از پیروزی ایران برابر ازبکستان به همراه اعضای تیم ملی در ضیافت شام حضور داشته باشند اما پس از حضور گروه خبری در محل سفارت، برخورد شایسته‌ای با آنها صورت نگرفت.

همین امر سبب شد این گروه قبل از حضور اعضای تیم ملی، سفارت را به نشانه اعتراض ترک کند. آنها حتی با پا در میانی و عذرخواهی یکی از کارمندان سفارت هم حاضر به بازگشت نشدند.

این در حالی است که از کاروان تیم ملی کشورمان هم تعدادی از اعضای کادر فنی و مسئولان در این مراسم حضور نداشتند.

کد مطلب 1618301

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