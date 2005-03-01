آبگيري سد مخزني گلستان دو آغاز شد

مدير عامل آب منطقه اي مازندران وگلستان بابيان اين مطلب، گفت: سد گلستان دو دربالادست سدگلستان يك ودرمجاورت شهر كلاله قراردارد كه عمليات اجرايي آن دراسفند سال 1380 شروع شد وباتلاش بسيار خوب متخصصان داخلي قبل از برنامه زمانبندي طرح به اتمام رسيد وبزودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

مهندس پرويز ابراهيمي افزود: اين سدازنوع خاكي همگن، باارتفاع 35 متر از پي وطول تاج 665 متر باحجم مخزن 54ميليون مترمكعب احداث شده كه با بهره برداري از آن ضمن كنترل طغيان رودخانه گرگانرود بهنگام سيل ،آب مورد نياز ساحل راست گرگانرود به وسعت بيش از چهار هزارهكتار تامين مي گردد.

وي هزينه اجرايي اين سد را 260ميليارد ريال اعلام نمود وتصريح كرد: اين شركت علاوه بر اجراي كانال هاي درجه يك و دو كه هم اكنون با 80 درصد پيشرفت فيزيكي دردست اجرامي باشد در نظر دارد ايستگاه پمپاژوشبكه سه و چهار سد رابا مشاركت بانك توسعه اسلامي بزودي آغاز نمايد كه طول كانال هاي يك ودو حدود 53كيلومتر وطول كانال هاي سه وچهارحدود 290 كيلومتر مي باشد.

