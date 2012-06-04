به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، اشکان دژآگه که در بازی با ازبکستان نیمکت نشین بود، یکشنبه شب از تاشکند راهی آلمان شد تا پس از چند روز استراحت خود را به اردوی تیم ملی پیش از بازی با قطر برساند. قرار است دژآگه چهارشنبه به ایران برگردد تا تمریناتش را با سایر ملی پوشان آغاز کند.

امید نظری بازیکن دورگه تیم ملی هم که نتوانست مقابل ازبکستان بازی کند، یکشنبه شب از تاشکند راهی سوئد شد. نظری بر خلاف دژآگه برای بازی با قطر نمی‎‌تواند به ایران بیاید. او به خاطر مشکلات سربازی قادر نیست به ایران بیاید و به همین خاطر شب گذشته از جمع ملی پوشان خداحافظی کرد.

نکته جالب برخورد صمیمی و گرم کی‌روش و ملی پوشان با این بازیکنان بود. کی‌روش قبل از خداحافظی با این بازیکنان به طور جداگانه صحبت کرد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و ایران در هفته نخست از مرحله چهارم و نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل یکشنبه شب با پیروزی یک بر صفر تیم ملی کشورمان در ورزشگاه جار ازبکستان به پایان رسید.