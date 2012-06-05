منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتخاب کریم قنبری به عنوان دستیار ابراهیم زاده در تیم نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق، گفت: با اضافه شدن ایشان تقریبا ترکیب کادر فنی کامل شد. ایشان به همراه غلامحسین حسنوی دستیاران ابراهیم زاده خواهند بود. دکتر خداداد مربی بدنساز و محسن سعیدی مربی دروازه بان ها هستند. تنها یک آنالیزور هم با نظر آقای ابراهیم زاده به جمع نفرات اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمرینات از روز سه شنبه در زمین اختصاصی تیم نفت آغاز می شود، اضافه کرد: قنبری یکی از مربیان مطرح و شناخته شده در ایران است او هم فوتبالیست قابلی بود و هم در سالهای اخیر چه به عنوان سرمربی و چه به عنوان مربی در تیم سپاهان فعالیت کرده ما کادر فنی خوبی داریم که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی می تواند به موفقیت نفت در فصل آینده کمک کند.

مدیر عامل باشگاه نفت با اشاره به اینکه تا به امروز تنها 2 بازیکن جذب کرده ایم، ادامه داد: ابراهیم زاده فهرست نفرات مورد نظرش را به ما ارائه کرده که ما با تعدادی از این بازیکنان مذاکره کرده ایم اما آنها حاضر نشده اند با رقم سقف قرارداد به تیم ما اضافه شوند. آنها دوست داشتند به نفت بیایند ولی حاضر نشدند با قوانین موجود در پرداختی به بازیکنان به تیم ما اضافه شوند.

وی با انتقاد از رعایت نشدن این قانون از سوی برخی باشگاه ها افزود: ما منتظر هستیم برخی از تیم ها که رقم های خیلی بالایی به بازیکنان می دهند نفرات خود را جذب کنند. آنها معمولا 200 میلیون بالای سقف قرارداد پرداخت می کنند ما صبر کرده ایم این تیم ها فهرست نفراتشان را کامل کنند و پس از آن به دنبال جذب بازیکن برویم.

قنبرزاده صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: خیلی از بازیکنان به دریافت مبلغ سقف قرارداد راضی نیستند و این سقف به نوعی برای آنها کف قرارداد محسوب می شود متاسفانه مسئولان سازمان لیگ هم به صورت جدی این موضوع را پیگیری نمی کنند. وقتی یک مربی در رسانه ملی شهامت و مردانگی به خرج داده و می گوید بیش از سقف دریافت کرده و یا مدیر عامل باشگاه رده بالا می گوید تیم های بالای جدول سقف را رعایت نمی کنند کاملا نشان می دهد این قانون اجرا نمی شود. اقرار به یک موضوع دلیل اصلی به تخلف است و نیاز به بینه ندارد و هر عقل سلیمی متوجه آن می شود.

وی با بیان اینکه هیچ برخوردی با متخلفان به این قانون صورت نگرفته و عملا باشگاه هایی مانند نفت از برخورد با چنین تخلفاتی ناامید شده اند تاکید کرد: باشگاه هایی مانند نفت به قوانین احترام می گذارند و آن را رعایت می کنند. اگر این قانون نبود شاید بهتر بود اما متاسفانه قانون توقعات 70 - 80 درصد بازیکنان را بالا برده و همانطور که گفتم آنها احساس می کنند مبلغ اعلام شده از سوی سازمان لیگ کف قرارداد است.

قنبرزاده در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر با اشاره به پدیده زشتی که این روزها در فوتبال ایران شکل گرفته و متاسفانه برخی باشگاه ها کارشان از دلالان بدتر شده است، گفت: ما در این 2 - 3 سال با ریسک کادر فنی و خود و حمایتی که از بازیکنان جوان و امید داشتیم نفراتی را در این رده به فوتبال ایران معرفی کردیم اما متاسفانه شاهد هستیم در اردوی تیم زیر 22 سال نمایندگان برخی باشگاه ها و دلالان بازیکنان ما را وسوسه می کنند که این جای تاسف بسیاری دارد.

وی در این خصوص افزود: من از مسئولان فدراسیون فوتبال و علیرضا منصوریان سرمربی تیم زیر 22 سال می خواهم به شکل جدی تر به این موضوع توجه کنند. زیرا حضور دلالان در کنار یکی از تیم های ملی بسیار دردآور است. آنها بازیکن ما که هنوز در ابتدای راه قرار دارد و با ما 3 سال دیگر قرارداد دارد وسوسه می کنند و این بازیکن به باشگاه آمده و می گوید یا 300 میلیون به من بدهید یا رضایتنامه ام را برای حضور در تیم دیگر صادر کنید. در حالیکه او نمی داند از لحاظ حقوقی این امکان وجود ندارد.

مدیر عامل نفت رسوخ این دلالان به اردوهای تیم های ملی را عامل وسوسه بازیکنان و در نهایت از بین رفتن استعدادها دانست و گفت: ما برای جذب بازیکن به خاطر مبالغ بالای درخواستی آنها محدودیت ورودی داریم و متاسفانه در این هفته ها شاهد بودیم که داشته های ما را تحریم می کنند که از نفت جدا شوند و ما در این بین ضررهای بزرگی می کنیم این اتفاق قطعا تیم های سازنده را متوقف می کند و آنها نمی توانند به روند بازیکن سازی ادامه دهند.

وی همچنین تصریح کرد: دلالان مثل گرگ در حال دریدن پدیده ها هستند. تیم هایی مانند ما که به قوانینی مانند سقف قراردادها احترام می گذارند و آن را رعایت می کنیم از سوی دلالان گرگ صفت هم که داشته هایمان را هدف قرار داده اند تحت فشار قرار می گیریم. اگر مسئولان امروز فکری نکنند و این رویه ادامه داشته باشد باشگاه های سازنده قطعا از بین رفته و فوتبال دوباره 2 یا 3 قطبی خواهد شد.

قنبرزاده با بیان اینکه در فصل نقل و انتقالات 6- 7 بازیکن از لیگ یک و 4 - 3 نفر از لیگ برتر جذب خواهد کرد، ادامه داد: ما لیست مازادی اعلام نکرده ایم اما 3 - 2 روز پس از پایان لیگ با مارسیو تسویه حساب کردیم. این بازیکن از لحاظ فنی خوب بود اما مشکلات زیادی برای ما بوجود آورد که نمی خواهم آنها را مطبوعاتی کنم ولی باعث شد قراردادش را تمدید نکنیم.

مدیر عامل باشگاه نفت در بخش پایانی صحبت هایش در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می کنید در زمان باقیمانده باشگاه نفت می تواند مجوز پروانه حرفه ای شدن را کسب کند، اظهار داشت: اگر واقعیت را بخواهید و مسئولان سازمان لیگ هم با AFC روراست باشند هیچ کدام از 18 تیم لیگ در حال حاضر نمی توانند این مجوز را بگیرند زیرا هر کدام یک مشکلی دارند. به طور مثال از لحاظ بدهی به غیر از یکی دو باشگاه سایر باشگاه ها بدهی های زیادی دارند و بحث تراز مالی مثبت یکی از مسائل مهمی در کسب این پروانه است. هر تیمی هم که تراز مالی مثبتی داشته باشد نباید در لیگ بعدی شرکت کند.

وی ادامه داد: وقتی باشگاهی اعلام می کند بدهی 20 میلیاردی دارد یعنی ورشکسته است. شاید با اغماض تعداد تیم هایی که بتوانند مشکلات مالی خود را در این مدت حل کنند به انگشت یک دست هم نرسد. واقعا اگر قوانین AFC اجرا شود این باشگاه ها نباید برای فصل 91- 92 قراردادی را منعقد کنند.

قنبرزاده در مورد زیر ساخت های این باشگاه ها نیز اظهار داشت: ما زمین های تمرین خوبی داریم که امکانات جانبی مطلوبی دارند به لحاظ ساختار اداری هم باشگاه ما مشکلی ندارد. در حال حاضر هم با مسئولان ورزشگاه دستگردی در حال مذاکره ایم تا قراردادی یکساله برای برگزاری مسابقات را در این ورزشگاه را منعقد کنیم. ما قرار است در ابتدا 25 درصد این قرارداد را پرداخت کنیم اما از نماینده فدراسیون هم می خواهیم بر ورزشگاه دستگردی نظارت داشته باشد زیرا آنها می توانند با این پول اندک نواقص موجود را برطرف کنند.

وی افزود: از لحاظ تراز مالی هم یک ریال به جایی بدهکار نیستیم. روز چهارشنبه گذشته سند نهایی تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان فصل گذشته را ارسال کردیم و با صراحت می توانم بگویم تنها باشگاه لیگ برتری هستیم که یک ریال به کسی بدهکار نیستیم. حتی تراز مالی ما مثبت است زیرا با صرفه جویی هایی که انجام دادیم رقم خوبی در حساب باشگاه از فصل گذشته باقی مانده است. صد در صد مالیات موظفی باشگاه هم پرداخت شده این در حالیست که بسیاری از باشگاه ها در این بخش مشکل دارند. تیم های پایه ما نیز از امسال با برنامه ریزی اصولی تر کارشان را پیش می برند.

مدیرعامل نفت در پایان با بیان اینکه تنها مشکل باشگاه این است که تراز مالی باید از سیستم دولتی به قانون تجارت بازگردد و فکر می کنم این موضوعات قابل حل شدن است، گفت: اگر هدفمان دور زدن قانون نباشد و به صورت واقعی بحث دریافت مجوز حرفه ای را پیگیری کنیم ما از این لحاظ نسبت به باشگاه های دیگر کمترین مشکل را داریم. در این شرایط فکر می کنم می توانیم با انجام برخی از اقدامات این مجوز حرفه ای شدن را به صورت واقعی دریافت کنیم.