  1. ورزش
۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

پس از پیروزی برابر ازبکستان؛

تیم ملی بامداد امروز وارد تهران شد/ آغاز تمرینات از روز چهارشنبه

تیم ملی بامداد امروز وارد تهران شد/ آغاز تمرینات از روز چهارشنبه

تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی در اولین بازی خود مقابل ازبکستان، بامداد امروز دوشنبه و با یک پرواز اختصاصی به تهران برگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از برتری مقابل ازبکستان راهی هتل شدند و سپس برای صرف شام به سفارت ایران در ازبکستان رفتند. بعد از صرف شام، اعضای تیم ملی ساعت 12 خود را به فرودگاه رساندند تا با یک پرواز اختصاصی به تهران برگردند، با این حال این پرواز یکساعت تاخیر داشت تا در نهایت تیم ملی ساعت 2:30 بامداد فرودگاه تاشکند را به مقصد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران ترک کند.

کاروان تیم ملی در حالی ساعت 5 صبح به تهران رسید که اعضای کادر فنی برای استراحت به هتل آزادی رفتند و بازیکنان هم دو روز در اختیار خودشان خواهند بود. ملی پوشان روزهای دوشنبه و سه شنبه استراحت می‌کنند تا طبق برنامه کی‌روش، ظهر روز چهارشنبه مجددا اردوی آماده سازی خود را برای بازی با قطر شروع کنند. قرار است بازیکنان تیم ملی ساعت 12:45 روز چهارشنبه در هتل آزادی خودشان را به کادر فنی معرفی کنند.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و ایران در هفته نخست از مرحله چهارم و نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل یکشنبه شب با پیروزی یک بر صفر تیم ملی کشورمان در ورزشگاه جار ازبکستان به پایان رسید.

کد مطلب 1618324

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