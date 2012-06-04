مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر از حالت انفعالی خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر،احمد رضا رحیمی کلاریجانی گفت: مرکز مشاوره از زیرمجموعه های معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که این دانشگاه قصد دارد فعالیت این مرکز را از حالت انفعالی خارج کرده و به بدنه و متن دانشجویی وارد کند.

وی افزود: در این دانشگاه بستری فراهم شده که مرکز مشاوره تنها به صورت یک مطب نباشد بلکه از روش های جدید استفاده کند.

رحیمی با بیان اینکه معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید دراجزاء خود انسجام، همبستگی ایجاد کند، تصریح کرد: براین اساس قصد داریم تعامل مناسب بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی ایجاد شود.

وی با اشاره به تدوین چشم انداز فرهنگی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: ماموریت و اجرای این سند با شورای فرهنگی دانشگاه است که این سند بستر مدون و تعریف شده برای فعالیت های فرهنگی دانشگاه را فراهم می کند. سند فرهنگی این دانشگاه دارای ابعاد مختلف است که سعی شده در این سند مجموعه های جامعی تعریف شود که براین اساس گفتمان سازی فرهنگی نهادینه شود.

به گفته معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این دانشگاه، اداره کل فرهنگی، انجمن های علمی و مرکز مشاوره و گروه تربیت بدنی زیر مجموعه معاونت فرهنگی بشمار می روند که فعالیت های این اجزا براساس سند چشم انداز فرهنگی تعریف شده است.