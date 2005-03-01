زلزله بيش از شش ميليارد ريال به نيروگاه زرند خسارت وارد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در جريان اين حادثه، حدود 40 درصد لوله‌هاي انتقال آب و كانالهاي فلزي سيستم خنك‌كننده، حدود 50 درصد لوله‌هاي آزبستي پخش‌ كننده آب داخل برج خنك‌كننده، حدود 70 درصد از 350 سل باطري 2/2 ولتي باطري ‌خانه مربوط به ولتاژهاي 220، 110 و 50 ولت، شكسته و 50 درصد ديوار حصارنيروگاه نيز فروريخته است.



براساس اين گزارش فوندانسيون توربوژنراتور حدود 4 سانتيمتر حركت افقي داشته و اندازه‌گيري‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه سمت راست توربين يك حدود پنج سانتيمتر و ساير قسمت هاي توربين يك و دو بين يك تا چهارسانتيمتر نشست كرده است.



اين گزارش مي افزايد:همچنين ساختمان اداري نيروگاه حدود 40 درصد صدمه ديده كه بسياري از اتاقها قابل استفاده نيست.