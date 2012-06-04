رهبر انقلاب در حرم امام(ره): غرب از «ایران اسلامی» می ترسد نه از «ایران هسته ای»

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم دلدادگان وشیفتگان امام خمینی (ره) در حرم مطهر بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام راحل را پدر ملت و مظهر مهربانی، اقتدار و صلابت خواندند و با اشاره به تلاش هوشیارانه امام در احیای روح عزت ملی و استحکام ساختار درونی ملت افزودند : ملت تاریخ ساز ایران با تکیه بر همین عوامل، الگویی موفق از ایران اسلامی و پیشرفت در خارج از حوزه نفوذ سلطه گران جهانی را به ملتها ارائه داده و زورگویان جهانی را به وحشت انداخته است که همین مسیر درخشان تارسیدن به قله های پیشرفت وناامید شدن قطعی دشمنان ادامه خواهد یافت و بدون تردید آینده برای ملتهای مسلمان و ملت ایران، بهتر از گذشته خواهد بود.



در این مراسم که صبح امروز در بیست و سومین سالگرد رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و با شکوه فراوان برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عید مبارک ولادت پدر امت، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و نامگذاری سیزدهم رجب بعنوان روز پدر، تاکید کردند: امام بزرگوار ما در حق این ملت پدری کرد زیرا از یک طرف مظهر مهربانی و رحمت پدرانه و از طرف دیگر مظهر اقتدار و صلابت بود.



ایشان همچنین امام راحل را پدر جنبش اسلامی امروز در دنیای اسلام خواندند و افزودند: یکی از خطوط اصلی در سیره و منش امام خمینی(ره) دمیدن روح عزت ملی در کشور و زنده کردن ملت است.



رهبر انقلاب اسلامی بحث در مورد حرکت بزرگ امام راحل در دمیدن روح عزت ملی در کشور را یک بحث غیر ذهنی و مبتنی بر واقعیات جامعه دانستند و در تبیین منطق قرآن در خصوص عزت، خاطر نشان کردند: در منطق قرآن، عزت واقعی و کامل متعلق به خدا و هر کسی است که در جبهه خدایی قرار می گیرد.



حضرت‌ آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه بر اساس منطق قرآن باید عزت را از خدا طلب کرد، افزودند: هنگامی که عزت واقعی شامل حال یک فرد یا جامعه شود، آن عزت همچون حصار مستحکمی، تلاش دشمن را برای نفوذ، محاصره و نابودی آن جامعه، ناکام می گذارد. ایشان تاکید کردند: هرچه این عزت در لایه های فردی و اجتماعی عمیق تر باشد، تاثیرات نفوذ ناپذیری آن بیشتر نمایان می شود و در نهایت انسان و جامعه به مرحله ای می رسد که در مقابل دشمن بزرگ یعنی شیطان هم محفوظ می ماند.



رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) را نمونه بارز این عزت خواندند و خاطر نشان کردند: امام راحل در طول حیات خود، چه در عرصه علم و تدریس، چه در دوران دشوار مبارزه و چه در دوران مدیریت و حاکمیت مصداق توکل بر خداوند عزیز و رحیم بود.



حضرت ایت الله خامنه ای افزودند: بهمین علت کارهای بزرگی که همه بر امکان ناپذیر بودن آنها تاکید داشتند با طلوع امام شدنی شد و همه سدهایی که غیرقابل نفوذ و ناشکستنی بنظر می رسیدند، با حضور امام شکستنی شدند.



ایشان با تاکید بر اینکه امام بزرگوار علاوه بر آنکه خود مظهر عزت نفس و معنویت بود، روح عزت را در ملت نیز زنده کرد، خاطر نشان کردند: ملت ایران با احساس عزتی که از درسهای انقلاب و امام آموخت توانست توانایی های خود را کشف کند و با چشم خود شاهدتحقق بسیاری از وعده های الهی از جمله غلبه مستضعفین بر مستکبرین باشد.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین خاطرنشان کردند: ما ایرانی ها در تاریخ طولانی خود، دورانهای مختلف، عزت و ذلت را شاهد بوده ایم که دوران دویست ساله منتهی به انقلاب، دورانی سخت، تاریک وذلت بار بوده است.



ایشان، انزوا در منطقه و جهان، عقب ماندگی روزافزون در حوزه اقتصاد، عقب افتادگی عمیق در حوزه علم و فناوری و تأثیرپذیری منحط دولتها و حکام ایران از استعمارگران و بیگانگان را از جمله نشانه های ذلت دوران قاجار و پهلوی برشمردند.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و جدا شدن دهها شهر از ایران عزیز افزودند: در آن دوران ذلت بار، بیگانگان، رژیم پهلوی دست نشانده را بوجود آوردند و ایران را به میدان تاخت و تاز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل کردند.



ایشان با تصریح برخی مصادیق رفتار ذلیلانه حکام دویست سال گذشته ایران در مقابل تحکم و زورگویی بیگانگان افزودند: البته در آن دوران استثناهایی مانند امیرکبیر، فتوای آیت الله شیرازی در قضیه تنباکو، دخالت علما در قضیه مشروطه و نهضت ملی شدن نفت وجود داشت اما این استثناها یا کوتاه بوده و یا به کلی ناکام ماند و ذلت و ضعف بر این ملت بزرگ تاریخ ساز تحمیل شد.



حضرت آیت الله خامنه ای، انقلاب کبیر اسلامی را پایان روال ذلت و آغاز روال عزت ملت ایران برشمردند و تأکید کردند: با پیروزی انقلاب ورق به کلی برگشت و امام خمینی با تمرکز بر احیای روح عزت ملی، فرهنگ "ما می توانیم" را در عمق جان این ملت مؤمن جایگزین کرد.



ایشان با استناد به آیات قرآنی، نفس ایمان را عزت آفرین دانستند و افزودند: امام بزرگوار و مدبر ملت، با پیدا کردن انگیزه ها و همت ها، ملت مؤمن را به صحنه آورد و حضور مردم در صحنه براساس سنت مبارک الهی، زمینه ساز جلب رحمت بیدریغ پروردگار شد.



حضرت آیت الله خامنه ای تأکید بر ساخت درونی ملت را نکته ای اصلی در ادبیات امام برشمردند و خاطر نشان کردند: امام در احیای روح عزت ملی بر تفاخر و غرور تکیه نمی کرد بلکه بنا را بر استحکام ساخت درونی ملت می گذاشت و همین امر باعث شد که روح عزت ملی و پیشرفت همچنان در این سرزمین بزرگ جاری باشد.



رهبرانقلاب اسلامی مقابله با عوامل رکود و ایستایی را شرط استمرار پیشرفت و عزت ملی برشمردند و افزودند: برخی از عوامل بازدارنده پیشرفت در درون خودمان است و برخی را دشمنان تحمیل می کنند و اگر بخواهیم دوباره دچار وضع دوزخی قبل از انقلاب نشویم باید با همه این عوامل هوشیارانه مقابله کنیم.



ایشان با اشاره به نامگذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت و عدالت افزودند: پیشرفت در معنای وسیع و حقیقی خود همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه از جمله آزادی، عدالت، آبادانی و اعتلای اخلاقی را شامل می شود بنابراین باید در همین مسیری که امام عزیزمان ملت را در آن قرار داد به پیش برویم.



حضرت آیت الله خامنه ای، ملت ایران و جمهوری اسلامی را مدل تجربه شده و موفق پیشرفت و عزت ملی خواندند و در تشریح نمونه ها و شاخص هایی از این پیشرفت حقیقی افزودند: ملت ایران در 33 سال اخیر بر همه چالشهای سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی که با هدف از بین بردن نظام اسلامی، طراحی و اجرا شد، غلبه کرده است و این واقعیت از مهمترین شاخص های پیشرفت ملت عظیم الشأن ایران است.



رهبر انقلاب اسلامی، تإثیرگذاری محسوس ایران بر تحولات منطقه ای و جهانی را از دیگر نمادهای پیشرفت انکار ناپذیر ملت ایران خواندند و با اشاره به اعترافات برخی مقامات و سیاستمداران رژیم صهیونیستی و آمریکا در این زمینه افزودند: استقامت، عزت و صلابت ملت و نظام در سه دهه اخیر منجر به تأثیرگذاری ژرف در حوادث مهم جهان و منطقه شده است.



خدمات عمرانی و آبادانی گسترده و مستمر در سراسر کشور، و طراحی و ساخت پیچیده ترین کارخانه ها و صنایع به دست متخصصان جوان ایرانی از دیگر نمونه های عینی پیشرفت بود که رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ مردم در سالروز رحلت امام خمینی به آن اشاره کردند.



حضرت آیت الله خامنه ای در همین بحث، شتاب علمی کشور را شاخص مهم دیگری خواندند که به اذعان مراکز رسمی جهان، نشان دهنده پیشرفت چشمگیر ایران است.



ایشان افزودند: براساس گزارش های علمی مراکز بین المللی، رشد علمی ایران، سال گذشته 11 برابر متوسط جهان بوده است ضمن اینکه در زمینه هایی همچون هسته ای، نانو، سلولهای بنیادی، هوافضا و زیست فنآوری ،ایران از موقعیت درخشانی برخوردار است و در زمینه پیشرفته ترین کشورها قرار دارد.



حضرت آیت الله خامنه ای مردم سالاری مستمر و درخشان در ایران را از دیگر شاخص های پیشرفت حقیقی ملت در سه دهه اخیر برشمردند.



رهبر انقلاب با اشاره به حضور شورانگیز ملت در ده انتخابات ریاست جمهوری به ویژه انتخابات دهم و آغاز به کار 9 دوره مجلس بدون حتی یک روز تأخیر افزودند: در همه 33 سال اخیر هیچ حادثه سیاسی، امنیتی و هیچ تهدید نظامی نتوانسته است روند پر شکوه مردمسالاری را مورد خدشه قرار دهد.



ایشان، زنده بودن انگیزه ها وشعارهای انقلاب را نمونه و شاخص دیگری از روند پیشرفت ملت ایران خواندند و با اشاره به برگزاری شورانگیز و پر نشاط جشن پیروزی انقلاب اسلامی در همه سالها افزودند: روحیات معنوی نیز در جامعه درحال تعمیق است البته دراین زمینه ممکن است برخی با استناد به رفتار تعدادی معدود درباره فضای کلی جامعه دچار قضاوتی اشتباه شوند اما حضور پر معنای قشرهای مختلف مردم بویژه جوانان دانشگاهی در مراسمی نظیر اعتکاف نشان می دهد حرکت معنوی ملت نیز رو به جلو است.



حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: واقعیاتی که بیان شد نشان می دهد ایران و ایرانی در زیر پرچم اسلام، در سایه دعوت و حرکت الهی امام راحل عظیم الشأن، و با تکیه بر روح عزت ملی و استحکام ساختار درونی در همه ابعاد در حال پیشرفت هستند.



رهبر انقلاب اسلامی، با تاکید بر اینکه پیشرفت ملت ایران و الگو شدن این ملت برای ملتهای منطقه و جهان علت واقعی هراس و واهمه دشمنان انقلاب اسلامی است، افزودند: بزرگنمایی محافل سیاسی دنیا درباره خطر ایران هسته ای، دروغ و فریبی بیش نیست زیرا ترس آنها از ایران"هسته ای" نیست بلکه ترس اصلی آنها از ایران "اسلامی" است.



حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: آنچه که در ارکان قدرت استکباری، زلزله ایجاد کرده، این واقعیت است که ملت ایران اثبات کرده می توان بدون تکیه بر آمریکا و قدرتهای مدعی و حتی با مقابله با آنها، به پیشرفت رسید.



ایشان خاطر نشان کردند: آمریکا و قدرتهای مدعی تلاش دارند تا به ملتها و زبدگان و نخبگان سیاسی بباورانند که پیشرفت، خارج از حوزه آمریکا امکان پذیر نیست درحالیکه ملت ایران، خلاف این را اثبات کرده و درس عملی بزرگی به ملتها داده است.



رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی بحث شاخص های پیشرفت خطاب به ملت ایران تاکید کردند: شما ملت بزرگ در طول بیش از سی سال، رکورد زده اید و پیشرفت کرده اید اما اگر به آنچه تاکنون بدست آورده اید دل خوش کنید، قطعا شکست خواهید خورد و به عقب بازخواهید گشت، بنابراین باید حرکت در مسیر پیشرفت، بی وقفه ادامه یابد.



حضرت آیت الله خامنه ای وظیفه مسئولین را نیز در مسیر حرکت به سمت قله های اصلی پیشرفت بسیار سنگین دانستند و افزودند: در این مسیر، هرگونه توقف، خودشگفتی و غرور، خود محوری، غفلت، اشرافی گری، لذت جویی، جمع کردن زخارف دنیوی، و تلاش برای کسب محبوبیت، برای مسئولین، ممنوع است و رسیدن به قله ها، تنها با این ممنوعیت ها امکان پذیر است.



ایشان تاکید کردند: ما مسئولین باید خود را از این آفات حفظ کنیم همچنانیکه امام بزرگوار ما خود را حفظ کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به جوانان، دانشجویان، مسئولان، علما، و افراد تاثیر گذار جامعه تاکید کردند: باید حرکت به سمت قله ها ی پیشرفت از جمله در عرصه سیاست، علم و فناوری و بخصوص اخلاق و معنویت را بی وقفه ادامه دهیم و در مسیر حرکت، عیوب خود را برطرف کنیم.



ایشان افزودند: حرکت بی وقفه به سمت قله پیشرفت موجب بی اثر شدن موانع دشمن، از جمله تحریم ها خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: تحریم ها نمی تواند ملت ایران را از حرکت رو به جلو بازدارد بلکه تنها تاثیر آن عمیق تر شدن نفرت ملت از غرب خواهد بود.



حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: ملت ایران اکنون در حال حرکت در دامنه است و آن روزی که به قله برسد، دشمنی ها و معارضه های خباثت آمیز نیز به پایان خواهد رسید.



ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، جنبش ها و انقلاب های منطقه را از یمن و بحرین تا مصر و لیبی و تونس و دیگر کشورهایی که آتش زیر خاکستر هستند، نمونه بارزی از تلاش ملتها برای رسیدن به عزت ملی، عدالت و آزادی در زیر سایه اسلام دانستند و تاکید کردند: سخن از بیداری اسلامی در این جنبش ها، سخنی ریشه دار و مبتنی بر استدلال است زیرا ملتها خواستار عدالت و آزادی و مردم سالاری بر اساس اصول و مبنای خود هستند که آن مبنا با توجه به ایمان ملتهای منطقه، اسلام است و بر همین اساس ماهیت جنبش های منطقه، بیداری اسلامی است.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش غربی ها و حکومتهای وابسته به غرب برای تغییر صورت مسئله در انقلاب های منطقه و بی فایده جلوه دادن این حرکات ، افزودند: شخصیت های موثر و همچنین ملتهای منطقه باید مراقب باشند که دور نخورند.



حضرت ایت الله خامنه ای با تاکید بر تغییر موثر فضای سیاسی و اجتماعی منطقه بدلیل انقلاب های اخیر، خاطر نشان کردند: آنچه که اکنون اتفاق افتاده، از نتایج سحر است و در آینده شاهد تحولات بزرگ تری خواهیم بود.



ایشان در تبیین تغییرات سیاسی و اجتماعی منطقه افزودند: هنگامی که قیام مردم مصر به اوج خود رسید، بسیاری از غربی ها و حکومت های مستبد منطقه از رژیم مبارک و سرکوب مردم حمایت کردند اما بعد از پیروزی مردم مصر، همان قدرتها و دیکتاتورهای وابسته به آنها که حاضر نبودند نام مردم و حقوق مردم را بشنوند، دم از حقوق مردم و مردم سالاری زدند که این نشانگر تغییرات مهم در فضای منطقه است.



رهبر انقلاب اسلامی ، مصر را کشوری بزرگ و ملتی کهن و تاثیر گذار در منطقه خواندند و خاطر نشان کردند: حاکمان فاسد و مزدور، سالها ملت مصر را ذلیل و این کشور را به گنج استراتژیک رژیم صهیونیستی تبدیل کرده بودند اما اکنون این گنج ساقط و از دست غاصبان صهیونیست خارج شده است.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ماموریت حکومت مبارک برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی حتی به قیمت زندانی کردن یک و نیم میلیون مردم غزه در جنگ 22 روزه، افزودند: رژیم صهیونیستی، اکنون با سقوط مبارک، احساس عریانی می کند و بشدت سراسیمه و حیرت زده است.



ایشان داد و بیداد ها و تهدیدهای نظامی مقامات رژیم غاصب صهیونیستی برضد ایران را ناشی از ترس و وحشت و دست خالی بودن آنها دانستند و تاکید کردند: سران رژیم صهیونیستی بخوبی می دانند که امروز بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر تر هستند و هر قدم کج و یا حرکت ناشایست آنها، همانند صاعقه بر سر خودشان فرود خواهد آمد.



رهبر انقلاب اسلامی وضعیت غرب و آمریکا بعنوان پشتیبانان بی قید و شرط رژیم صهیونیستی را بسیار نامساعد توصیف کردند و افزودند: امروز غرب بدلیل مشکلات اقتصادی، مالی و اجتماعی، در مواجهه با مردم خود درمانده شده و در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشته است.



حضرت آیت الله خامنه ای، سقوط چند حکومت پیروآمریکا در اروپا و تنفر روز افزون ملتها از آمریکا را نمونه های دیگری از بحران جدی در غرب دانستند و خاطر نشان کردند: آنها می خواهند با حادثه آفرینی، این بحران را به آسیا، آفریقا و منطقه منتقل کنند.



ایشان ایجاد اختلاف های قومی، طائفی و مذهبی در کشورهای تازه انقلاب کرده و تبدیل انقلاب ها به ضد خود را از جمله شیوه های غرب و آمریکا برای انتقال بحران ارزیابی کردند و افزودند: امروز آمریکاییها به استفاده از تجربه و تخصص انگلیسی ها در ایجاد اختلاف های مذهبی و قومی روی آورده اند و بر همین اساس، همه ملتها، علما و نخبگان دانشگاهی منطقه اعم از شیعه و سنی باید هوشیار باشند تا به نقشه دشمن کمک نکنند.



رهبر انقلاب اسلامی اینگونه اقدامات غربی ها و آمریکاییها را دیوانه وار خواند و تاکید کردند: آنها برای پوشاندن بحران و مشکلات خود و دور کردن ذهن ها، مسئله هسته ای ایران را بزرگ نمایی می کنند و آن را در صدر مسایل دنیا قرار می دهند و به دروغ ، نام سلاح هسته ای را به میان می اورند درحالیکه واقعیت اینگونه نیست و تلاش آنها نیز به نتیجه نخواهد رسید.



حضرت ایت الله خامنه ای نگاه جمهوری اسلامی ایران به منطقه را نگاهی امیدوارانه خواندند و خاطر نشان کردند: البته حوادث منطقه، فرصتی را برای برخی کشورهای منطقه بوجود آورد تا به نیابت از امریکا برخی اقدامات را انجام دهند اما به لطف خداوند کشورهای انقلاب کرده بویژه مصر به ارامش و ثبات بازخواهند گشت و رژیم های دیکتاتوری در منطقه برچیده خواهند شد.



ایشان همچنین با اشاره به حوادث بحرین، مردم بحرین را دارای مظلومیتی مضاعف دانستند و افزودند: این مردم بدون دلیل، بدست رژیمی مستبد و دیکتاتور سرکوب می شوند و اعتراض آنها با خشن ترین وضعیت پاسخ داده می شود درحالیکه مردم بحرین خواستار ابتدایی ترین نیاز یک کشور مردم سالار هستند.



رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: در بحرین بجای آنکه به خواست مردم پاسخ داده شود ، تلاش می شود تا موضوع را به اختلافات مذهبی و بحث شیعه و سنی ارتباط دهند و حق مردم را کتمان کنند.



حضرت ایت الله خامنه ای افزودند: به فضل الهی، همه مجاهدتها در منطقه به نتیجه خواهد رسید اما باید مراقب بود تا به آتش های قومی، فرقه ای و مذهبی دامن زده نشود.



ایشان در پایان تاکید کردند: بدون تردید آینده برای ملتهای مسلمان و ملت ایران، بهتر از گذشته خواهد بود.



