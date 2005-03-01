نمايشنامه نويسان ما بايد نگاه واقع بينانه به فرهنگ دفاع مقدس داشته باشند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، جمشيد خانيان درحاشيه چهارمين دوره مسابقات سراسري نمايش نامه نويسي تئاتردفاع مقدس ضمن اعلام مطلب فوق گفت: هنوز ما نقطه ضعف هاي جدي در زمينه متن و كارگرداني تئاتر دفاع مقدس داريم . در زمينه متن نمايش نويسان ما بايد به زمينه هاي واقعي تر جنگ بپردازند.

وي افزود: نگاه واقع بينانه به جنگ نيازمند اين است كه ما بستري هم براي آن داشته باشيم .

خانيان، بهره گيري از كتابهاي پژوهشي وتحقيقي و اتفاقات واقعي در اين زمينه را به عنوان راههاي اين واقع نگري ياد كرد و گفت: اغلب نمايشهايي كه به روي صحنه مي روند، زمينه هاي واقعي ندارند و طبعا وقتي اين نمايشنامه را كارگردان انتخاب مي كند، يعني اين كه كارگردان هم دچار همين ضعف است. در نتيجه در يك ارتباط متقابل يك اجراي ضعيف را شاهد خواهيم بود.