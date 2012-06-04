به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی اظهار داشت: با اعزام قطارهای فوق العاده مترو به سه ایستگاه حرم مطهر، شهر ری و شاهد در روز 14 خرداد، هر 4 دقیقه یک قطار وارد این ایستگاه ها شدند و زائران را به حرم مطهر منتقل کردند و بلافاصله پس از پایان مراسم نیز هر 2 دقیقه یک قطار از این ایستگاه ها خارج شده و زائران را به مقاصدشان انتقال دادند.

وی با تاکید بر اجرای ویژه برنامه های فرهنگی به این مناسبت در ایستگاه های مترو، گفت: برنامه های فرهنگی ویژه ای در ایستگاه های شاهد و حرم مطهر برای زائران حرم مطهر اجرا شد و ایستگاه های بزرگ مترو نیز شاهد برپایی نمایشگاه هایی با موضوع آشنایی با زندگی حضرت امام (ره) بودند، ضمن این که نسبت به توزیع کتابچه ای تحت عنوان «زندگی به سبک روح الله» به منظور آشنایی نسل امروز با زندگی ایشان در ایستگاه های مترو اقدام شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که شرکت واحد اتوبوسرانی با استفاده از 5 هزار دستگاه اتوبوس عمومی و خصوصی نسبت به جابه جایی زائران به حرم مطهر از 70 میدان اصلی و پایانه مهم شهر اقدام کرد، اظهار داشت : علاوه بر این 70 نقطه، با اعزام اتوبوس به 200 مسجد نسبت نقل و انتقال زائران به حرم مطهر از مبادی مساجد نیز اقدام شد.

وی با اشاره به استقرار بخشی از اتوبوس های شرکت واحد مقابل ایستگاه های مترو، راه آهن و پایانه های مسافربری، تصریح کرد: علاوه بر زائران تهرانی، زائران شهرستانی نیز از طریق ناوگان اتوبوسرانی به حرم مطهر منتقل شدند، ضمن این که از طریق 10 دستگاه اتوبوس در قالب کتابخانه های سیار، سبدهای حاوی محصولات فرهنگی به زائران حضرت امام (ره) اهدا شد.

تشکری هاشمی با اشاره به این که سازمان تاکسیرانی نیز با اختصاص 650 دستگاه تاکسی ون نسبت به خدمات رسانی به زائران حرم مطهر اقدام کرد اظهار داشت: 300 دستگاه از این ون ها در سه محور پل شهید کاظمی، پل شهید صنیع خانی و سه راه باقرآباد نسبت به انتقال زائران به حرم مطهر اقدام کردند.

وی با بیان این که 200 دستگاه تاکسی ون شامل 50 دستگاه برای هر یک از پایانه های چهارگانه تهران در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: 150 دستگاه تاکسی نیز در اختیار ستاد گمشدگان قرار داشت تا کودکان یا سالمندانی را که به هر علت از خانواده های خود جدا شده بودند را به خانه¬هایشان برسانند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که اقدامات ویژه ای نیز از طریق سازمان پایانه های مسافربری در چهار پایانه غرب، شرق، جنوب و مرکزی (بیهقی) انجام شده، گفت: با هماهنگی شرکت بهره برداری مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی دسترسی زائران شهرستانی از پایانه های چهارگانه به حرم مطهر با استفاده از اتوبوس و مترو به راحتی امکان پذیر بود.