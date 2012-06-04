هشدار جدید برقی به مشترکان/ صدور قبوض نجومی با کولرهای گازی

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه هنوز 15 روز به آغاز تیر ماه و روزهای گرم تابستانی و افزایش مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری باقی مانده اما متوسط مصرف انرژی الکتریکی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در ساعات پیک حدود یکهزار مگاوات افزایش یافته است.

آمارهای رسمی وزارت نیرو حاکی از آن است که در روزهای اخیر پیک مصرف برق کشور از مرز 33.6 هزار مگاوات عبور کرده است که این در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف این حامل انرژی پاک نزدیک به یکهزار مگاوات افزایش یافته است.

بر این اساس با وجود افزایش بیش از 6 درصدی تولید برق ایران اما رشد فزاینده انرژی الکتریکی نگرانی‌هایی را در سطح کلان وزارت نیرو به وجود آورده است به طوریکه از ابتدای سالجاری تاکنون مصرف برق کشور حدود هفت درصد افزایش یافته است.

در همین حال مجید نامجو وزیر نیرو اخیرا با تاکید بر اینکه به نظر می رسد افزایش قیمت برق در فاز اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها برای مردم عادی شده است، تاکید کرد: رشد مصرف برق نشان می دهد که در روزهای اخیر مردم کمتر به رعایت الگوهای مصرف این حامل انرژی توجه می کنند.

به گفته این عضو ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزایش مجدد قیمت برق می تواند تا حدودی منجر به توقف رشد مصرف برق در کشور شود.

محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم با اظهار نگرانی از وضعیت رشد مصرف برق در کشور به ویژه در خردادماه سالجاری به خبرنگار مهر، گفت: از تابستان سال گذشته تاکنون تولید برق کشور حدود 5 هزار مگاوات افزایش یافته است اما به نظر می رسد با ورود این میزان افزایش ظرفیت تولید اما رشد مصرف از تولید پیشی گرفته است.

این مقام مسئول خواستار رعایت الگوهای مصرف برق در استان های مختلف کشور شد و افزود: یکی از دلایل رشد فزاینده مصرف برق در سالجاری افزایش استفاده از کولرهای گازی و اسپیلیت‌ها در ساختمان های جدید تاسیس است.

وی با استفاده از استفاده گسترده از کولرهای گازی، تاکید کرد: استفاده از این تجهیزات سرمایشی مصرف برق خانواده‌ها و مراکز تجاری و ادارای را بیش از 50 درصد افزایش می‌دهد.

این در حالی است که نتایج با آخرین مطالعات انجام گرفته در وزارت نیرو حاکی از آن است که هزینه برق استفاده از کولرهای آبی در یکماه 140 هزار ریال اما هزینه برق کولرهای گازی ماهانه 840 هزار ریال تمام می شود و این بدان معنی است که هر مشترک به ازای استفاده از کولر گازی در یک دوره دو ماهه باید یک میلیون و 400 هزار ریال هزینه برق بیشتری بپردازد.

از سوی دیگر اخیرا وزارت نیرو با انجام مکاتباتی با وزارت صنعت و معدن و گمرک خواستار توقف واردات کالاهای سرمایشی و گرمایشی پایین تر از درجه B و A شده است.