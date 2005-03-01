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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۴۰

با بي تاثير خواندن عدم حضور رژيم صهيونيستي در اين نشست؛

ابومازن : كنفرانس لندن مرحله مقدماتي ايجاد صلح است

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تصريح كرد: كنفرانس لندن مرحله مقدماتي براي ايجاد صلح است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پس ازپايان ديدارخود با توني بلر نخست وزير انگليس ، كنفرانس پيرامون اصلاحات درساختار تشكيلات خودگردان فلسطين را مرحله اي مهم براي ايجاد صلح دانست.

وي در اظهاراتي پس از ترك دفتر نخست وزير انگليس در لندن گفت: كنفرانس لندن نشست مقدماتي براي همايش بين المللي صلح درخاورميانه مي باشد .

كنفرانس لندن امروزبا حضور توني بلر نخست وزير انگليس ، ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد، كاندوليزارايس وزير امورخارجه آمريكا ، خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي و وزيران خارجه 20 كشور برگزار شد.

ابومازن با بيان اينكه اعتقادي به اينكه عدم حضور طرف اسراييلي تاثيرمنفي بر اين كنفرانس بگذارد ندارم، افزود : فلسطينيها از اين كنفرانس توقع دارند كه ازتشكيلات خودگردان فلسطين بيشترحمايت شود.

اسراييليها ازشركت اروپاييها درروند صلح خاورميانه ناخشنود هستند و آنها بلافاصله پس از اعلام پيشنهاد برگزاري كنفرانس لندن از سوي توني بلر اعلام كردند در اين كنفرانس شركت نخواهند كرد.

کد مطلب 161835

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