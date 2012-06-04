فرآوری محصول مرکبات در کشور گسترش یابد

مرتضی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت توسعه در راستای فرآوری محصول مرکبات افزود: این فرآوری نیازمند گسترش جدی است و شرایط این امر باید فراهم شود.

رئیس موسسه تحقیقات مرکبات کشور ادامه داد: باید از همه ظرفیتها در راستای گسترش یادشده استفاده کنیم و پتانسیلهای این امر را به بهترین نحو مورد استفاده قرار دهیم.

وی گفت: تحقق این امر کمک می کند تا شاهد رشد قابل توجهی در زمینه بخش تولید مرکبات در کشور باشیم و این امر اهمیت فراوانی دارد.

شاهد توسعه در فرآورده های جانبی مرکبات باشیم



گل محمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص فرآورده های جانبی مرکبات نیز ادامه داد: امیدواریم در این بخش نیز شاهد توسعه و گسترش باشیم و شرایط لازم برای این امر را فراهم کنیم.

رئیس موسسه تحقیقات مرکبات کشور افزود: این موسسه تلاش می کند تا پاسخگوی نیازهای تحقیقاتی کشور در بخش مرکبات باشد و این امر را دنبال می کنیم.

وی گفت: موسسه تحقیقات مرکبات کشور، تحقیق در زمینه های مربوطه را دنبال می کند و این امر در راستای اهداف پژوهشی صورت می گیرد.