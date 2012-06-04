سومین حمله در سومین روز/ 15 پاکستانی در موشک باران آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حمله امروز، سومین حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به پاکستان در سه روز اخیر به شمار می رود که به بهانه پیگرد اعضای القاعده و طالبان انجام می شود و به گفته مقامات اطلاعاتی پاکستان این حمله می تواند سبب افزایش تنش میان واشنگتن و اسلام آباد که هم اکنون درخصوص بازگشایی مسیر عبور کامیون های ناتو از خاک پاکستان به افغانستان در حال مذاکره هستند، شود.

هدف حمله امروز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا دره ای در وزیرستان شمالی بوده که به ادعای منابع غربی یکی از مهمترین مراکز تجمع شبه نظامیان به شمار می رود.

بدین ترتیب شمار کشته شدگان حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به پاکستان در سه روز اخیر به 27 نفر می رسد. در روزهای شنبه و یکشنبه نیز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مناطقی در وزیرستان جنوبی را بمباران کرده بودند.

بر اساس اعلام دولت پاکستان، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا سبب افزایش احساسات ضد آمریکایی در پاکستان می شود و به دلیل خسارتهای جانی و مالی که در این حملات به مردم وارد می شود واشنگتن نباید انتظار زیادی از اسلام آباد داشته باشد.

اما مقامات آمریکایی ادعا می کنند که انجام چنین حملاتی که با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین انجام می شود در مبارزه علیه شبه نظامیان بسیار سودمند بوده و یک سلاح بسیار مهم در مبارزه علیه تروریسم و شبه نظامیان به حساب می آید.

در نوامبر سال گذشته و پس از آنکه 24 سرباز پاکستانی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند، اسلام آباد مسیر انتقال کامیون های ناتو به افغانستان را مسدود کرد و از آن زمان تا کنون مذاکراتی برای بازگشایی این خطوط انتقالی میان پاکستان و ناتو انجام شده که تا کنون به نتیجه نرسیده است.