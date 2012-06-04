لاریجانی اصلاحیه هدفمندی را ابلاغ کرد/ مصوبه بودجه سلامت در جیب وزارت راه لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده (1) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده (1) قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه را برای اجرا ابلاغ کرد.

در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها که با عنون طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391.2.17 و تایید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

به گزارش مهر، قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح ذیل است:

ماده واحده – بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388.10.15 به شرح زیر اصلاح گردید:

الف- در بند (الف) ماده (1) بعد از عبارت "نود درصد (90 %) قیمت" عبارت "و بیشتر از قیمت" اضافه گردید.

ب- در بند (ب) ماده (1) بعد از عبارت "معادل هفتاد و پنج درصد (75%) عبارت "و حداکثر معادل" اضافه گردید.

پ- در تبصره بند (ب) ماده (1) بعد از عبارت "قیمت خوراک" عبارت "گاز و مایع" اضافه گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391.2.19 به تایید شورای نگهبان رسید.



مصوبه بودجه سلامت در وزارت راه لغو شد

به گزارش مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت مبنی بر اختصاص 1150 میلیارد تومان بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را به دلیل غیرقانونی بودن، لغو کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نوشت: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 258452/ت 47459 ه مورخ 1390.12.28 ، موضوع " تغییر دستگاه دریافت کننده اعتبار بودجه سال 1390 از وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرداری" ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

در این نامه می خوانیم: جزء "ب" بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر می دارد؛ در اجرای اهداف بند "ب" ماده (34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- مبلغ سه میلیارد دلار بابت بخش سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد، علیهذا، مصوبه از حیث تغییر دستگاه اجرایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی، مغایر مستند قانونی مصوبه، یعنی جزء "ب" بند (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور و بند "ب" ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است.

پیش از این، اعلام شده بود: براساس مصوبه جدید دولت مبلغ یک‌هزار و 150میلیارد تومان از محل جزء ب بند دو ماده واحده قانون بودجه سال 90 با تغییر دستگاه اجرایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.