شهدای ۱۵ خرداد با اختیار و برای هدف اسلامی خویش شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای ۱۵ خرداد که با حضور بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر قرچک و برخی از مسئولان شهرستان ورامین در مشهد شهدای قرچک برگزار شد، افزود: فرهنگ کفن پوشی شهدای ۱۵ خرداد میراث شهدای کربلاست.

وی ضمن تشکر از حضور پر شور مردم در مسجد ۱۵ خرداد باقرآباد مصادف شدن ایام اعتکاف، سالروز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی و ولادت مولود کعبه علی(ع) را امری جالب توجه و مهم ارزیابی کرد و گفت: ماه رجب ماه دلهای عاشق است، پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) با فرارسیدن ماه رجب این ایام را به دیگر مسلمانان تبریک می گفتند و جای دارد تا بنده نیز این ایام را خدمت تک تک حاضران در جلسه تبریک عرض کنم.

امام جمعه قرچک ادامه داد: هر کس در ماه رجب از خداوند چیزی بخواهد خداوند توفیق بسیار نصیب او می کند، در این ماه دربهای رحمت الهی باز هستند و مصداق این مورد هدیه ای آسمانی همچون مولود کعبه برای زمینیان است که خداوند متعال در این روزها علی(ع) را به مردم هدیه کردند.

امام خمینی(ره) صدای اسلام ناب محمدی را به گوش جهانیان رساند

وی پیرامون سالروز ارتحال جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی بیان کرد: امام خمینی(ره) در عصر خفقان و تاریکی صدای اسلام ناب محمدی را به گوش جهانیان رساند که هر سال که از فوت امام می گذرد بیشتر به عظمت اندیشه و دور اندیشی های امام پی می بریم.

این امام جمعه در رابطه با بیداری اسلامی اضافه کرد: خیزش کشورهای عربی که بیداری اسلامی واقعی است صدای فریادهای حضرت امام است که اکنون در دنیای اسلام فراگیر شده است و جنبه های ناشناخته ای از فرمایشات ایشان را بر ما روشن می سازد که تا پیش از این ناشناخته بود.

وی عنوان کرد: امام خمینی(ره) به مانند بسیاری از ائمه صاحب برخی از فضایل مبارک اخلاقی در وجود خویش بودند که ایشان را به عنوان یک الگو در سطح جامعه مطرح می کرد.

اسماعیلی در رابطه با وقایع مصر افزود: امروز اگر انقلابی به مانند مصر اتفاق می افتد، در پی آن مردم با الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران قانون اساسی و حاکم اسلامی می خواهند.

وی در بیان ویژگیهای حضرت امام خمینی(ره) گفت: ایشان ترکیب زیبایی از غیرت دینی، غیرت ملی و استقلال طلبی، مردم گرایی و پرهیز از شعار، اخلاص و خدا محوری، وظیفه گرایی در مقابل نتیجه گرایی، شجاعت، آینده نگری، استکبار ستیزی، اندیشه های سیاسی، تثبیت اصل ولایت فقیه بودند.

انقلاب اسلامی به مستضعفان تعلق دارد

امام جمعه قرچک همچنین در وصف انقلاب اسلامی ادامه داد: انقلاب ما برای پول و مقام و پله های دنیوی نبوده و نیست، بلکه این انقلاب تنها به مستضعفان تعلق داشته و موج فراگیر آن معنویت خواهی اسلامی است.

وی یادآور شد: امروز در مشهد الشهدای دشت ورامین گرد هم آمدیم تا به پاسداشت خون شهدایی بپردازیم که در سخت ترین شرایط سیاسی زمان خویش سینه سپر کردند و در مقابل دشمنان مسلح قیام کردند.

گفتنی است در این مراسم از فرزندان شهیدان ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و خانواده های شهیدان قیام ۱۵ خرداد تجلیل شد.