مواضع اعراب علیه سوریه تشدید شد / درخواست خطرناک درباره طرح عنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، نشست کمیته وزارتی اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر روز شنبه به کار خود پایان داد.

وزیران امور خارجه کشورهای عربی با تحریک عربستان و قطر، خواستار قطع پخش برنامه های شبکه های سوری از نایل ست و عرب ست شدند.



شرکت کنندگان در این نشست که کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه هم حضور داشت، بر ضرورت وجود چارچوب زمانی مشخص برای طرح عنان تاکید کردند.



خطرناک ترین موضع اعراب درخواست برای اجرای طرح عنان تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شدند، هر چند به گزینه نظامی اشاره نکرده اند، اما خطر هموار شدن راه برای گزینه نظامی علیه سوریه آن هم توسط اعراب را افزایش می دهد، موضوعی که غربی ها از مدتها پیش به دنبال اجرای آن هستند، یعنی اینکه خود به طور مستقیم خواستار گزینه نظامی نشوند و اعراب این موضوع را درخواست کنند.



نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب هم در این نشست خواستار افزایش فشارها بر دمشق شد.



تحرکات غربی ها و عربهای همسو علیه نظام سوریه به بهانه کشتار هولناک در الحوله تشدید شده است و این کشورها صرفا با تکیه بر ادعاهای گروههای مسلح مورد حمایت خود در این کشور، نظام سوریه را متهم به دست داشتن در این جنایت کرده اند، این در حالی است که شاهدان عینی تاکید کرده اند تروریستهای مسلح، جنایت الحوله را مرتکب شده اند، موضوعی که روسیه نیز به آن اشاره و تاکید کرده است جنایت الحوله را تروریستهای مسلح مورد حمایت برخی کشورها مرتکب شده اند.

