ايران و تاجيكستان تفاهم ‌نامه همكاري در زمينه آب امضاء كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در پي برگزاري دومين اجلاس كميته دايمي توسعه همكاري ‌هاي دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان درزمينه آب ، يادداشت تفاهمي در زمينه مديريت، تنظيم و اكتشاف منابع آب به امضاء دكتر اردكانيان معاون وزير نيروي ايران در امور آب و عبدالقهيرنظيروف وزير آب جمهوري تاجيكستان رسيد.



در اين تفاهم‌ نامه كه در پنج بند تنظيم شده است دو كشور نسبت به تدارك يك دوره آموزشي در تهران، كارورزي كارشناسان تاجيك در كارگاه‌ هاي ساخت و بهره‌ برداري از تأسيسات آبي ايران، ثبت و راه‌ اندازي دفتر مشترك، بكارگيري ظرفيت‌ هاي طرف ايراني در انجام طرح هاي توسعه اي از محل تسهيلات خارجي دريافتي تاجيكستان، توافق كردند.



شايان ذكر است دومين اجلاس كميته همكاري هاي آبي ايران و تاجيكستان با هدف تحكيم و گسترش همكاري هاي دوكشور درزمينه مديريت منابع آب واجراي مفاد يادداشت تفاهم همكاري پيشين وهمچنين پيگيري اقدامات انجام شده بعد از اولين اجلاس كميته دائمي در سال 2004 ميلادي برگزار شد.

