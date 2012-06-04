واردات کالاهای مصرفی به خراسان شمالی کاهش یافت

مهرداد داودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال 91 و در راستای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی واردات کالاهای مصرفی به خراسان شمالی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بیشترین اقلام وارداتی خراسان شمالی در سال 91 کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است افزود: مواد اولیه کارخانجات، ماشین آلات، لوازم واسطه‌ای تولید و ... از مهم‌ترین اقلام وارداتی استان از ابتدای شروع سال جدید بوده است.

داودزاده با اشاره به فعالیت سیستم هماهنگ مدیریت واردات در کل کشور اظهار داشت: این سیستم با هدف جلوگیری از ورود اقلام غیرضروری و بدون کیفیت به داخل کشور اجرا شده است.

وی در ادامه درمورد صادرات خراسان شمالی در سال 91 تصریح کرد: تاکنون حجم زیادی از محصولات صنعتی و کشاورزی استان به کشورهای خارجی صادر شده است.

این مسئول از صادرات محصولات باغی و زراعی در این استان خبر داد و افزود: علاوه بر محصولات کشاورزی، فرآورده‌های صنعتی و پتروشیمی نیز سهم زیادی از صادرات سال 91 خراسان شمالی را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مقصد غالب صادرات خراسان شمالی را کشورهای همسایه این استان ذکر و اضافه کرد: از ابتدای سال 91 تاکنون محصولات پتروشیمی و کشاورزی بالاترین حجم صادرات خراسان شمالی را تشکیل داده‌اند.

