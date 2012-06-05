  1. اقتصاد
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۶

برزگری به مهر اعلام کرد؛

جلوگیری از ورود 170محموله کالای بی‌کیفیت/ دو راهکار حمایت از تولیدداخلی

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با اشاره به اینکه در سال گذشته از ورود 8500 محموله کالای بی‌کیفیت جلوگیری شده است، گفت: در دو ماهه ابتدای امسال نیز از ورود 170 محموله کالای بی‌کیفیت جلوگیری شده است.

نظام‌الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تدابیر صورت گرفته از سوی سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، با افرادی که کالاهای غیراستاندارد تولید کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: بر این اساس، طرح جامع توسعه استاندارد کشور در حال اجرا است که بر مبنای آن، واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد قرار گرفته و با راهنمایی‌های فنی و با ارایه اطلاعات و استانداردهای مربوطه، در سطح کشور مورد پایش و کنترل قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: راهکار دومی که سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی به بازار در نظر گرفته است، مقابله با واردات کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور است تا علاوه بر اینکه از تولید داخلی حمایت شود، مصرف‌کنندگان نیز به نوعی زیر چتر حمایتی قرار گیرند.

به گفته برزگری، بر این اساس طرح کنترل کالا قبل از ورود در گمرکات کشور اجرایی می‌شود که در این رابطه یا واردکننده باید نمونه کالای خود را به استاندارد تحویل داده و تائید آن را اخذ کند و بعد اقدام به واردات شود، یا اینکه کالاهایی که قرار است وارد ایران شوند، در آزمایشگاه مرجع و معتمد سازمان ملی استاندارد در خارج از کشور، مورد آزمایش قرار گیرند و در صورت تائید، اجازه ثبت‌سفارش یابند.

وی اظهار داشت: در سال جاری و ظرف دو ماه گذشته، بیش از 170 محموله کالایی اجازه ثبت سفارش پیدا نکرده‌اند ضمن اینکه در 8 ماهه سال قبل نیز 4500 محموله اجازه ثبت سفارش را نیافتند چراکه کالاهای آنها بی‌کیفیت بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: در مجموع دو راهکار اساسی از سوی این سازمان برای حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شده است که کیفیت کالاهای تولیدی را ارتقا دهیم تا دلنگرانی در رابطه با برخی کالاهای تولیدی به لحاظ کیفیت وجود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: همچنین از ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور نیز جلوگیری شود.

کد مطلب 1618373

