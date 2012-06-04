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۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

انتخابی جام جهانی در آسیا/

ایران، ژاپن و قطر پیروز شدند/ توقف اردن مقابل عراق

ایران، ژاپن و قطر پیروز شدند/ توقف اردن مقابل عراق

مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با پیروزی تیم‌های ایران، ژاپن و قطر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از روز یکشنبه با برگزاری چهار دیدار در کشورهای ژاپن، ازبکستان، اردن و لبنان آغاز شد که طی آن تیم‌های ایران، ژاپن و قطر مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و جدال تیم‌های اردن و عراق نیز به نتیجه تساوی انجامید.

- نتایج دیدارهای هفته اول از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* ازبکستان صفر - ایران یک
گل: محمدرضا خلعتبری (4+90)
* لبنان صفر - قطر یک
گل: سباستین سوریا (64)
جدول رده بندی:
1- ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 1- قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- کره جنوبی بدون امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- لبنان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه B:
* ژاپن 3 - عمان صفر
گل‌ها: کیسوکه هندا (12)، ریوچی مائدا (51) و شینجی اوکازاکی (54)
* اردن یک - عراق یک
گل‌ها: احمد هایل (43) برای اردن و نشات اکرم (14) برای عراق
جدول رده بندی:
1- ژاپن 3 امتیاز، 2- عراق یک امتیاز، 2- اردن یک امتیاز، 4- استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل صفر، 5- عمان بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

- هفته دوم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
جمعه - 19/3/1391
گروه A:
* لبنان - ازبکستان، ساعت 17:30، ورزشگاه کمیل شمعون بیروت
* قطر - کره جنوبی، ساعت 20:45، ورزشگاه السد دوحه

گروه B:
* ژاپن - اردن، ساعت 15، ورزشگاه سایتاما
* عمان - استرالیا، ساعت 17:30، ورزشگاه سلطان قابوس مسقط

کد مطلب 1618381

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