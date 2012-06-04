مازندران آماده برگزاری کنگره ملی " تشییع و تبرستان " است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی ستاد برگزار کننده کنگره ملی تشیع و تبرستان در شهر مرزن آباد اظهار داشت: باید از امام جمعه، شهردار، شورای شهر و دیگر مسئولان این بخش که همه از جوانان تلاشگر مرزن آباد هستند قدردانی کرد.
وی افزود: تردیدی نیست که این کنگره یا همایش ملی مربوط می شود به نخستین حکومت در ایران که متعلق به مازندران است.
ابراهیمی بیان داشت: نخستین مکانی که مردم برای حکومت شیعه علوی در مازندران با حسن ابن زید یا داعی کبیر در شهر مرزن آباد امروزی بیعت کردند. سپس داعی کبیر به رویان و از آنجا به آمل می روند و در آمل این حکومت را مستقر و مستمر می کنند که بیش از نیم قرن ادامه پیدا می کند.
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