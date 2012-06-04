مازندران آماده برگزاری کنگره ملی " تشییع و تبرستان " است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی ستاد برگزار کننده کنگره ملی تشیع و تبرستان در شهر مرزن آباد اظهار داشت: باید از امام جمعه، شهردار، شورای شهر و دیگر مسئولان این بخش که همه از جوانان تلاشگر مرزن آباد هستند قدردانی کرد.

وی افزود: تردیدی نیست که این کنگره یا همایش ملی مربوط می شود به نخستین حکومت در ایران که متعلق به مازندران است.

ابراهیمی بیان داشت: نخستین مکانی که مردم برای حکومت شیعه علوی در مازندران با حسن ابن زید یا داعی کبیر در شهر مرزن آباد امروزی بیعت کردند. سپس داعی کبیر به رویان و از آنجا به آمل می روند و در آمل این حکومت را مستقر و مستمر می کنند که بیش از نیم قرن ادامه پیدا می کند.

وی بیان داشت: با توجه به سنت وافتخاری که در زندگی نیاکان ما وجود داشته نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و این افتخار دینی، ملی و تاریخی را به نوجوانان، جوانان و مردم منتقل نکنیم.

مدیرکل ارشاد مازندران گفت: ضرورت دارد این کنگره ملی که 13 آبان ماه امسال و در روز مازندران برگزار می شود ازسوی استانداری و دیگر مسئولان حمایت شود تا این همایش ملی با شکوه برگزار شود.

وی بیان داشت: اداره کل ارشاد به سهم خود در بر گزاری این همایش کمک خواهد کرد .