2000 واحد تولیدی بدون پروانه در البرز فعالیت دارد

رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر حدود دو هزار واحد تولیدی بدون پروانه در سطح استان فعالیت دارد.

وی تاکید کرد: اگر این واحدها هر چه سریعتر اقدام به اخذ پروانه کنند از برنامه های حمایتی سازمان بهره مند خواهند شد.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تاکید بر اینکه برنامه های کمیته ساماندهی واحد های تولیدی، صنعتی و همچنین تولیدی، صنفی در استان اجرایی شود، اضافه کرد: جلساتی در این راستا تا کنون برگزار شده تا هر چه سریعتر این موضوع پیگیری شود.

وی گفت: گستردگی واحدهای تولیدی استان به نسبت زیاد است بنابراین ارائه خدمات را می توان در قالب شهرک های خدماتی، تولیدی انجام داد.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: اگر واحدهای تولیدی صنعتی و همچنین تولیدی صنفی با سازمان همکاری نکنند قطعاً محدودیت های تعرفه ای اعمال خواهد شد.