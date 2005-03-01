تقدير 1200 تن از دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران از دكتر احمدي نژاد

به گزارش خبرگزاري مهر اين گروه از دانشجويان با تهيه طوماري كه به امضاي بيش از هزار و 200 تن از دانشجويان رسيده است ، اظهار اميدواري كرده اند اقدامات سازنده شهرداري تهران در راستاي نهادينه كردن مديريت انقلابي و تحولگرا، دريچه اي را به روي مردم و ايران عزيز بگشايد.

بنا بر اين گزارش دانشجويان در طومار قدرداني از شهردار تهران كه به صورت خود جوش و ابتكاري صورت گرفته است، از مديريت هاي مختلف و ذيربط كشور خواسته اند تا براي رفع مشكلات دانشجويان گام هاي اساسي بردارند.

تهيه كنندگان اين طومار، اقدامات خدمتگزارانه شهرداري تهران در كوي دانشگاه تهران را الگويي براي ساير مديران جهت بها دادن به نسل جوان و همچنين موجب دلگرم شدن دانشجويان به مديريت انقلابي دانسته و تاكيد كرده اند كه مسئولان براي افزايش اميد و اعتماد در جامعه، بايد صداقت، وفاداري و پايبندي خود را به آرمان هاي انقلاب اسلامي در عمل به مردم نشان دهند.

لازم به ذكر است امضاهاي اين طومار كه در 35 صفحه گردآوري شده ، در سايت اينترنتي دانشجويان WWW.Sharifnews.com قابل رويت است.