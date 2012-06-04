آغاز مراسم معنوی اعتکاف در 240 مسجد مازندران

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود بیش از 24 هزار نفر در مراسم اعتکاف امسال حضور داشته باشند.

وی به برنامه های متعدد این مراسم اشاره کرد و بیان داشت: قرائت قرآن، ادعیه همچون دعای عهد، سخنرانی، اقامه نماز جماعت و بیان احکام اعتکاف از جمله برنامه های این مراسم معنوی است.



شکریان، از چاپ کتاب خاطرات معتکفان خبر داد و اضافه کرد: ثبت خاطرات و دل نوشته های معتکفان از دیگر برنامه مراسم اعتکاف امسال است.



وی با اشاره به برپایی مراسم اعتکاف سال گذشته در 22 شهر مازندران، گفت: امسال 240 مسجد استان برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم معنوی آماده شده و برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گرفته است تا مردم در فضایی معنوی با معبود خود به راز و نیاز بپردازند.



شکریان، بیشترین مساجد آماده شده برای برگزاری مراسم اعتکاف را به ترتیب مربوط به شهرهای بابل، قائم شهر و ساری دانست و افزود: افزایش تعداد مساجد استان جهت پذیرایی از معتکفان از 218 مسجد در سال گذشته به 240 مسجد در سال جاری نشان دهنده استقبال مناسب مردم از این مراسم معنوی است.



وی با اشاره به استقبال مردم استان به خصوص نسل جوان از این مراسم، اظهار داشت: تمامی شرکت کنندگان در این مراسم معنوی را افراد 15 تا 40 سال تشکیل می دهند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، تعداد شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف سال گذشته در این استان را حدود 22 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد بیش از 13 هزار نفر در مساجد شهری و بقیه در مساجد روستایی معتکف شده بودند.



وی با اشاره به این که آمار شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن حدود 21 درصد رشد داشت، افزود: از مجموع شرکت کنندگان سال گذشته بیش از 15 هزار نفر در گروه سنی 15 تا 30 سال قرار داشتند.



شکریان ادامه داد: حدود 14 هزار نفر از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف سال گذشته بیش از دو بار دارای سابقه شرکت در این مراسم معنوی بودند.

