برمر گروه هاي وابسته به القاعده را به نا امن كردن عراق متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، برمر درمصاحبه با روزنامه آمريكايي" نيويورك تايمز " با اعلام اين مطلب افزود: اسلامگرايان كه وي از آنها به عنوان تروريست نام برد، به عراق بازگشته اند و خود را آماده مي كنند تا به اعمال تروريستي در دامنه اي گسترده تر دست زنند .

|وي ضمن اشاره به حادثه بمب گذاري يك خودرو در مقابل سفارت اردن در عراق ( روز پنجشنبه ) كه 14 كشته و بيش از 50 زخمي برجاي گذاشت، گفت: به اعتقاد من امر نشانگر افزايش عمليات طرفداران اعمال تروريستي است و به ما اين امكان را مي دهد كه درانتظار تجاوزات جديد از سوي اين گروه ها باشيم .

وي در ادامه به روزنامه نيويورك تايمز گفت: براساس اطلاعات سازمان جاسوسي آمريكا، گروه موسوم به طرفداران اسلام در حال برنامه ريزي براي حملات تروريستي در دايره گسترده ترهستند بنابراين ما بايد نسبت به واقعيت هاي موجود هوشيارتر باشيم . وي گفت: به اعتقاد من اين گروهها با سازمان القاعده كه رهبر آنها اسامه بن لادن است ارتباط دارند . روزنامه نيويورك تايمز به نقل از برمر نوشت: احتمال دارد كه نيروهاي القاعده نيز هم اكنون در عراق حضور داشته باشند علي رغم اينكه هيچ دليل محكمي نمي توان براي حضور آنها عنوان كرد .