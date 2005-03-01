بيش از 50 محفل قرآن خانگي در كرمان شناسايي شد

حجت الاسلام مهدي عرب پور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن اعلام اين مطلب ، اظهار داشت : شناسايي و سرشماري اين مجالس ومحافل با هدف برقراري ارتباط با آنها، به منظور ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت هرچه بهتر انجام شده است .

وي با اشاره به اين كه ساماندهي فعاليت ها و همچنين نظارت جدي برعملكرد اين محافل از جمله مهم ترين اهداف شناسايي آنهاست گفت : اين مراكز از جايگاه مناسبي در بين اقشار مختلف مردم برخوردار هستند و به صورت طبيعي ، شركت در مجالس و كلاس هاي قرآني خانگي ، كه در محله ها و كوچه هاي نزديك به محل سكونت برگزار مي شود ، همواره با استقبال خوبي مواجه شده و شركت كنندگان بسياري دارد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان تصريح كرد : به همين دليل ، در صورتي كه اين محافل به درستي شناسايي شده و فعاليت آنها از سوي كارشناسان و مسئولان امر مورد توجه و رسيدگي دقيق قرار گيرد ، اين مجالس مردمي در ايجاد انس هر چه بيشتر اقشار مختلف مردم با قرآن كريم و همچنين ترويج و تعميق مفاهيم قرآني بسيار مؤثر عمل خواهند كرد .

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اين كه طرح شناسايي محافل آموزش قرآن خانگي طي سال 1383 انجام شده است ، از توجه ويژه به توسعه فرهنگ قرآني در سال آينده خبر داد و گفت : بر اساس پيش بيني ها فعاليت گسترده در اين زمينه از جمله اولويت هاي سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان در سال 1384 خواهد بود .