به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشکر سید یحیی صفوی، در آیین بیست و ‏سومین سالگرد ارتحال امام ‏خمینی(ره) درحرم مطهر شاهچراغ شیراز گفت: ‌همه اندیشمندان علوم سیاسی و ‏اجتماعی متفق القول می گویند که تفکر و روح انقلاب ‏به رهبری امام خمینی همانند پیامی امید بخش و ‏نجات دهنده از قلمرو جغرافیایی ایران خارج شده و محیط منطقه ای و جهانی را از شمال ‏آفریقا تا جنوب ‏شرقی آسیا فرا گرفته و همه ملت های مستضعف را در مقابل استکبار جهانی به مقاومت و ایستادگی وادار ‏کرده است.‏

وی بیان داشت: امروز محور تاثیر اندیشه ها و تفکر امام خمینی و انقلاب اسلامی را در بیداری اسلامی ‏مشاهده می کنیم که نوید بخش ‏ماهیت یک نهضت بزرگ اسلامی است.‏



سرلشکر صفوی با بیان اینکه بیداری اسلامی در بر دارنده ویژگی هایی است عنوان کرد: نخستین شاخصه ‏بیداری اسلامی، حضور فراگیر ‏مردم از اقشار مختلف اجتماعی است که در بین آنها نقش آفرینی جوانان و ‏زنان در کشورهای عربی بی سابقه است.‏



وی اضافه کرد: همه ما دیدیم که اقشار مختلف مردم در میدان التحریر مصر بدون سلاح اما مصمم شعار ‏سقوط فرعون مصر را فریاد می ‏زدند که این مشارکت فراگیر مردمی مدلی بود که امام ما برای سقوط رژیم ‏شاهنشاهی به جهان نشان داد.‏



وی اظهارداشت: بر این اساس اگر چه در محاکمه اخیر حسنی مبارک نشان داده شد که انقلاب مردم مصر ‏هنوز به اتمام نرسیده و هنوز ‏نفوذ آمریکایی ها و صهیونیست ها خصوصا در شورای نظامی مصر باقی است ‏اما مردم مصر تصمیم نهایی خود را در انتخابات ریاست ‏جمهوری که اواخر خرداد ماه جاری برگزار می ‏شود،نشان می دهند و راهی را انتخاب می کنند که از دل اسلام و بینش مردم مسلمان ‏مصر می گذرد مردمی ‏که ضد صهیونیست و رژیم اشغالگر هستند.‏



وی دومین مولفه را ایستادگی مردم برای شکل گیری نظام جدید مردم سالاری عنوان کرد و ادامه داد: این ‏مدل را امام راحل در ایران ‏پیاده کردند و از همان ابتدا برای رفراندوم مردم را به میدان آوردند که بیش از 98 ‏درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و ‏حضور آحاد مردم را در صحنه مشارکت اجتماعی نشان ‏دادند.‏



سرلشکر صفوی افزود: ملت های اسلامی خواه، به دنبال همین حضور هستند مانند مردم بحرین که خوهان ‏این هستند که هر کس در ‏بحرین زندگی می کند حق انتخاب داشته باشد.‏



وی گفت: سومین و اصلی ترین شاخصه در کشورهای بیداری اسلامی مانند یمن، بحرین، تونس و لیبی ‏سمت وسو و خاستگاه اسلام ‏خواهی مردم است که ناظران سیاسی و جهانی با مشاهده نتیجه انتخابات اخیر ‏در تونس و مصر اذعان دارند که مردم این کشورها اسلام و ‏رهبران اسلامی و نمایندگان اسلامی را در ‏مجالس خود بر می گزینند.‏



مشاورعالی مقام معظم رهبری اضافه کرد: این مهم هشداری برای قدرت های سلطه گر و امریکایی ها و ‏اروپایی ها است که نمی ‏خواهند اسلام گرایی در جهان رشد کند است.‏



وی عنوان داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای همه ملت های آزادی خواه و استقلال طلب ‏تبدیل شده است که تحقق ‏این مهم در کشور مرهون امام خمینی(ره)، خون شهدا و رهبری های خردمندانه ‏آیت الله امام خامنه ای است.‏



دکتر صفوی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای پس از ارتحال امام خمینی (ره) بعد از ‏‏23 سال، توانسته اند کشور را ‏در اتفاقات مهم محیط پیرامونی ایران اسلامی مانند مسایل افغانستان و عراق و ‏فتنه های داخل کشور بخوبی مدیریت کنند.‏



وی گفت: حمایت ایشان از نهضت های اسلامی، حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین، استواری و پیشرفت ‏کشور در بعد اقتصادی و ‏علمی و ثبات و امنیت و استحکام نظام، جمهوری اسلامی را به الگویی نمونه و ‏قدرتمند برای ملت های دیگر تبدیل کرده است.‏



سرلشکر صفوی بیان کرد: امیدواریم ملت بزرگ ایران بتواند در مقابل فشارهای اخیر سیاسی و اقتصادی ، ‏این مسیر را با صلابت، اقتدار ‏و با مقاومت، هوشمندی، انسجام و اتحاد بپیماید و پیروزی را که در سال های ‏سخت دفاع مقدس به دست آوردیم حفظ کرده واز این ‏گردنه خطرناک فعلی هم عبور کنیم و توانسته ‏پیروزی را برای ملت های اسلامی به عنوان یک ملت بزرگ به ارمغان آوریم.‏



دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا همچنین گفت:‌امام خمینی(ره) در ایدئولوژی، کمیت مشارکت مردم ‏و کیفیت مبارزه در راه ‏پیروزی انقلاب اسلامی شخصیت بی نظیری نسبت به رهبران انقلاب های بزرگ ‏جهان مانند انقلاب چین، فرانسه، روسیه و الجزایر ‏داشتند که قابل مقایسه نیست.‏



وی بیان کرد: امام خمینی(ره) یک رهبر جامع و منحصر به فردی بودند که در اندیشه، تفکر، حکمت و ‏عقلانیت اسلامی بی نظیر بودند و ‏عقلانیت اسلامی را در مقابل عقلانیت سکولار در دنیای غرب، برای ‏تشکیل یک حکومت و اداره جامعه به پیروزی رساندند.‏



سرلشکر صفوی اظهارداشت: زمانی که فلسفه غرب و شرق اعلام می کردند که دین نمی تواند تشکیل ‏حکومت بدهد و دین از سیاست ‏جدا است امام خمینی(ره) بر مبنای اسلام و احکام نورانی قرآن و سنت ‏نبوی و علوی، حکومت جمهوری اسلامی در ایران تشکیل دادند.‏



وی اضافه کرد: بر این اساس همه دنیا در انتظار بودند که سیاست خارجی، اقتصاد، نیروهای نظامی ، اداره و ‏نظام مدیریتی این حکومت ‏چگونه خواهد بود که هم اکنون نیز با موفقیت به راه خود ادامه می دهد.‏



دکتر صفوی ادامه داد: اعتقاد امام این بود که قرآن، اهل بیت(ع) و عترت رسول خدا نجات بخش برای دنیا ‏و آخرت نه تنها مسلمانان ‏بلکه همه بشریت است.‏



دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا عنوان کرد: امام خمینی(ره) با بهره برداری از گفتمان مجذوب کننده ‏و اعتماد آفرین ،هویت و ‏عزت ایرانی و اسلامی را به مردم هدیه کرد و با برجسته سازی عبارت ها و ‏شاخص های گفتمانی همچون ما می توانیم پیشرفت و ‏عدالت و آزادی را در پرتو اسلام ناب محمدی فرا ‏روی ملت بزرگ ایران قرار داد.‏



وی گفت: گفتمان امام همواره اعتماد آفرینی، امید افزا و مقتدرانه بود که نمونه ای از اقتدار امام را در سال ‏های دفاع مقدس که سال ‏های مظلومیت و مقاومت و پیروزی فرزندان سلحشور ایران اسلامی بود را مشاهده ‏کردیم.‏