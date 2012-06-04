به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشکر سید یحیی صفوی، در آیین بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) درحرم مطهر شاهچراغ شیراز گفت: همه اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی متفق القول می گویند که تفکر و روح انقلاب به رهبری امام خمینی همانند پیامی امید بخش و نجات دهنده از قلمرو جغرافیایی ایران خارج شده و محیط منطقه ای و جهانی را از شمال آفریقا تا جنوب شرقی آسیا فرا گرفته و همه ملت های مستضعف را در مقابل استکبار جهانی به مقاومت و ایستادگی وادار کرده است.
وی بیان داشت: امروز محور تاثیر اندیشه ها و تفکر امام خمینی و انقلاب اسلامی را در بیداری اسلامی مشاهده می کنیم که نوید بخش ماهیت یک نهضت بزرگ اسلامی است.
سرلشکر صفوی با بیان اینکه بیداری اسلامی در بر دارنده ویژگی هایی است عنوان کرد: نخستین شاخصه بیداری اسلامی، حضور فراگیر مردم از اقشار مختلف اجتماعی است که در بین آنها نقش آفرینی جوانان و زنان در کشورهای عربی بی سابقه است.
وی اضافه کرد: همه ما دیدیم که اقشار مختلف مردم در میدان التحریر مصر بدون سلاح اما مصمم شعار سقوط فرعون مصر را فریاد می زدند که این مشارکت فراگیر مردمی مدلی بود که امام ما برای سقوط رژیم شاهنشاهی به جهان نشان داد.
وی اظهارداشت: بر این اساس اگر چه در محاکمه اخیر حسنی مبارک نشان داده شد که انقلاب مردم مصر هنوز به اتمام نرسیده و هنوز نفوذ آمریکایی ها و صهیونیست ها خصوصا در شورای نظامی مصر باقی است اما مردم مصر تصمیم نهایی خود را در انتخابات ریاست جمهوری که اواخر خرداد ماه جاری برگزار می شود،نشان می دهند و راهی را انتخاب می کنند که از دل اسلام و بینش مردم مسلمان مصر می گذرد مردمی که ضد صهیونیست و رژیم اشغالگر هستند.
وی دومین مولفه را ایستادگی مردم برای شکل گیری نظام جدید مردم سالاری عنوان کرد و ادامه داد: این مدل را امام راحل در ایران پیاده کردند و از همان ابتدا برای رفراندوم مردم را به میدان آوردند که بیش از 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و حضور آحاد مردم را در صحنه مشارکت اجتماعی نشان دادند.
سرلشکر صفوی افزود: ملت های اسلامی خواه، به دنبال همین حضور هستند مانند مردم بحرین که خوهان این هستند که هر کس در بحرین زندگی می کند حق انتخاب داشته باشد.
وی گفت: سومین و اصلی ترین شاخصه در کشورهای بیداری اسلامی مانند یمن، بحرین، تونس و لیبی سمت وسو و خاستگاه اسلام خواهی مردم است که ناظران سیاسی و جهانی با مشاهده نتیجه انتخابات اخیر در تونس و مصر اذعان دارند که مردم این کشورها اسلام و رهبران اسلامی و نمایندگان اسلامی را در مجالس خود بر می گزینند.
مشاورعالی مقام معظم رهبری اضافه کرد: این مهم هشداری برای قدرت های سلطه گر و امریکایی ها و اروپایی ها است که نمی خواهند اسلام گرایی در جهان رشد کند است.
وی عنوان داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای همه ملت های آزادی خواه و استقلال طلب تبدیل شده است که تحقق این مهم در کشور مرهون امام خمینی(ره)، خون شهدا و رهبری های خردمندانه آیت الله امام خامنه ای است.
دکتر صفوی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای پس از ارتحال امام خمینی (ره) بعد از 23 سال، توانسته اند کشور را در اتفاقات مهم محیط پیرامونی ایران اسلامی مانند مسایل افغانستان و عراق و فتنه های داخل کشور بخوبی مدیریت کنند.
وی گفت: حمایت ایشان از نهضت های اسلامی، حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین، استواری و پیشرفت کشور در بعد اقتصادی و علمی و ثبات و امنیت و استحکام نظام، جمهوری اسلامی را به الگویی نمونه و قدرتمند برای ملت های دیگر تبدیل کرده است.
سرلشکر صفوی بیان کرد: امیدواریم ملت بزرگ ایران بتواند در مقابل فشارهای اخیر سیاسی و اقتصادی ، این مسیر را با صلابت، اقتدار و با مقاومت، هوشمندی، انسجام و اتحاد بپیماید و پیروزی را که در سال های سخت دفاع مقدس به دست آوردیم حفظ کرده واز این گردنه خطرناک فعلی هم عبور کنیم و توانسته پیروزی را برای ملت های اسلامی به عنوان یک ملت بزرگ به ارمغان آوریم.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا همچنین گفت:امام خمینی(ره) در ایدئولوژی، کمیت مشارکت مردم و کیفیت مبارزه در راه پیروزی انقلاب اسلامی شخصیت بی نظیری نسبت به رهبران انقلاب های بزرگ جهان مانند انقلاب چین، فرانسه، روسیه و الجزایر داشتند که قابل مقایسه نیست.
وی بیان کرد: امام خمینی(ره) یک رهبر جامع و منحصر به فردی بودند که در اندیشه، تفکر، حکمت و عقلانیت اسلامی بی نظیر بودند و عقلانیت اسلامی را در مقابل عقلانیت سکولار در دنیای غرب، برای تشکیل یک حکومت و اداره جامعه به پیروزی رساندند.
سرلشکر صفوی اظهارداشت: زمانی که فلسفه غرب و شرق اعلام می کردند که دین نمی تواند تشکیل حکومت بدهد و دین از سیاست جدا است امام خمینی(ره) بر مبنای اسلام و احکام نورانی قرآن و سنت نبوی و علوی، حکومت جمهوری اسلامی در ایران تشکیل دادند.
وی اضافه کرد: بر این اساس همه دنیا در انتظار بودند که سیاست خارجی، اقتصاد، نیروهای نظامی ، اداره و نظام مدیریتی این حکومت چگونه خواهد بود که هم اکنون نیز با موفقیت به راه خود ادامه می دهد.
دکتر صفوی ادامه داد: اعتقاد امام این بود که قرآن، اهل بیت(ع) و عترت رسول خدا نجات بخش برای دنیا و آخرت نه تنها مسلمانان بلکه همه بشریت است.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا عنوان کرد: امام خمینی(ره) با بهره برداری از گفتمان مجذوب کننده و اعتماد آفرین ،هویت و عزت ایرانی و اسلامی را به مردم هدیه کرد و با برجسته سازی عبارت ها و شاخص های گفتمانی همچون ما می توانیم پیشرفت و عدالت و آزادی را در پرتو اسلام ناب محمدی فرا روی ملت بزرگ ایران قرار داد.
وی گفت: گفتمان امام همواره اعتماد آفرینی، امید افزا و مقتدرانه بود که نمونه ای از اقتدار امام را در سال های دفاع مقدس که سال های مظلومیت و مقاومت و پیروزی فرزندان سلحشور ایران اسلامی بود را مشاهده کردیم.
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