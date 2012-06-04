شاهد توسعه حماسه 15 خرداد در کشورهای منطقه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه 15 خرداد که در مهدیه تهران برگزار شد، این حماسه را نمایش عظیمی از دل دادگی مردم به امیر المومنین دانست و با بیان اینکه در 15 خرداد امسال سه مناسبت با یکدیگر تداخل پیدا کردند، افزود: سالروز رهبری علی زمان با سالروز ولادت علی انسانیت و از طرف دیگر تطبیق این دو مناسبت با سالروز 15 خرداد 42 نمایگر ارتباط واقعیت ها با یکدیگر است.

وی گفت: نظام علوی را باید در مدیریت داهیانه علی زمان دید.

امام جمعه موقت مشهد با بیان اینکه مردم در 15 خرداد 42 به حمایت از علی (ع) حرکت خودجوش خود را آغاز کردند افزود: در آن زمان مردم با سینه خشک مقابل گلوله داغ قرار گرفتند، آنها فقط به عشق علی این کار را انجام دادند.

وی با بیان اینکه در سال 42 فقط 6 ماه از قیام امام (ره) گذشته بود افزود: در آن زمان هنوز قیام امام(ره) خودجوش نشده بود و حتی مرجعیت ایشان فراگیر نشده بود اما با این اوصاف 15 خرداد نقطه عطف تاریخ شیعه شد و تاریخ در آن روز برگشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) 15 خرداد را یوم الله توصیف کردند چرا که 15 خرداد جرقه ای را در انقلاب اسلامی زد و امروز همان جرقه را در کشورهای منطقه همچون مصر و بحرین شاهد هستیم. امروز مردم در این کشورها با سینه خشک به استقبال گلوله داغ می روند و این مبارزه فقط در 15 خرداد سابقه داشت.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه 15 خرداد 42 جرقه فرج امام زمان (عج) بود افزود: هر چقدر نورانیت و شعاع این حماسه عظیم در دنیا فراگیر شود به فرج امام زمان (عج) نزدیک تر می شویم.

امام جمعه موقت مشهد افزود: فقط کافیست 15 خرداد 42 را با 15 خرداد 91 مقایسه کنیم در 15 خرداد سال 91 شاهد توسعه این حماسه عظیم هستیم ضمن آنکه این حماسه امروز به کشورهای دیگر نیز رسیده است و 15 خرداد از مرز کشورمان تجاوز کرده و به امت های اسلامی رسیده است.

وی گفت: 15 خرداد به جایی می رود که علی و تبار علی را در دنیا حاکم کند تا به این وسیله میوه علی (ع) در دنیا به ثمر برسد.

علم الهدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت و نقش قیام 15 خرداد خطاب به سران قوا و مدیران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: مسئولان نظام جمهوری اسلامی که در قوای 3 گانه فعالیت می کنند باید بفهمند که کارگزار و دولتمرد چه نظامی هستند و باید چه برنامه هایی را برای اجرا طراحی و تدوین کنند. از این رو باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا 15 خرداد در جهان توسعه یابد. این رسالت آنهاست باید این رسالت را احساس کنند و با این احساس در عرصه نظام فعالیت کنند.